Baza: Путин отказался встречаться с Дуровым в Азербайджане

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Президент России Владимир Путин на вручении наград Героям России в Кремле. Москва, путин владимир, топ
В Баку одновременно с Путиным находился Павел Дуров, пишет Baza Фото:

Президент России Владимир Путин отказался встречаться с бизнесменом Павлом Дуровым в Азербайджане. Об этом сообщает Baza со ссылкой на свои источники.

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«За несколько дней до визита чиновники Администрации Президента предложили Путину организовать встречу с главой „Телеграма“ Павлом Дуровым, но Путин отказался», — передает telegram-канал. Причины отказа российского лидера неизвестны.

Путин прилетел в Баку с двухдневным визитом 18 августа. Президента приняли глава Азербайджана Ильхам Алиев вместе с женой Мехрибан Алиевой. Лидеры подписали шесть документов. По данным Baza, одновременно с Путиным в Баку находился и основатель Telegram.

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Президент России Владимир Путин отказался встречаться с бизнесменом Павлом Дуровым в Азербайджане. Об этом сообщает Baza со ссылкой на свои источники. «За несколько дней до визита чиновники Администрации Президента предложили Путину организовать встречу с главой „Телеграма“ Павлом Дуровым, но Путин отказался», — передает telegram-канал. Причины отказа российского лидера неизвестны. Путин прилетел в Баку с двухдневным визитом 18 августа. Президента приняли глава Азербайджана Ильхам Алиев вместе с женой Мехрибан Алиевой. Лидеры подписали шесть документов. По данным Baza, одновременно с Путиным в Баку находился и основатель Telegram.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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