20 августа 2024

В ЯНАО Mercedes сбил велосипедиста в жилой зоне. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пострадавшего в ДТП велосипедиста госпитализировали с травмами (архивное фото)
Пострадавшего в ДТП велосипедиста госпитализировали с травмами (архивное фото) Фото:

В Муравленко (ЯНАО) водитель на Mercedes сбил велосипедиста в жилой зоне на улице 70 лет Октября. Пострадавший госпитализирован, сообщили в Госавтоинспекции Ямала.

«20.08.2024 года, около 20 часов 25 минут в жилой зоне д. 30А по ул. 70 лет Октября, г. Муравленко, водитель»Mercedes» допустил наезд на велосипедиста», — сообщили в telegram-канале ведомства. В результате аварии велосипедист был госпитализирован. 

ДТП случилось в жилой зоне на улице 70 лет Октября
ДТП случилось в жилой зоне на улице 70 лет Октября
Фото:

Ранее URA.RU сообщало, что на трассе Сургут — Салехард «Лада»»» столкнулась с автогрейдером. Водитель легкового автомобиля попал в больницу. 

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В Муравленко (ЯНАО) водитель на Mercedes сбил велосипедиста в жилой зоне на улице 70 лет Октября. Пострадавший госпитализирован, сообщили в Госавтоинспекции Ямала. «20.08.2024 года, около 20 часов 25 минут в жилой зоне д. 30А по ул. 70 лет Октября, г. Муравленко, водитель»Mercedes» допустил наезд на велосипедиста», — сообщили в telegram-канале ведомства. В результате аварии велосипедист был госпитализирован.  Ранее URA.RU сообщало, что на трассе Сургут — Салехард «Лада»»» столкнулась с автогрейдером. Водитель легкового автомобиля попал в больницу. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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