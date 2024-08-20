Пострадавшего в ДТП велосипедиста госпитализировали с травмами (архивное фото)
В Муравленко (ЯНАО) водитель на Mercedes сбил велосипедиста в жилой зоне на улице 70 лет Октября. Пострадавший госпитализирован, сообщили в Госавтоинспекции Ямала.
«20.08.2024 года, около 20 часов 25 минут в жилой зоне д. 30А по ул. 70 лет Октября, г. Муравленко, водитель»Mercedes» допустил наезд на велосипедиста», — сообщили в telegram-канале ведомства. В результате аварии велосипедист был госпитализирован.
ДТП случилось в жилой зоне на улице 70 лет Октября
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