На трассе Сургут — Салехард случилось ДТП с участием автогрейдера. Водитель легкового автомобиля не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с впередиидущей техникой. В результате аварии он попал в больницу, сообщает Госавтоинспекция ЯНАО.
«20.08.2024 года, около 11 часов 20 минут на 440 км а/д „Сургут-Салехард“, водитель а/м „Лада“ не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося транспортного средства, в результате чего допустил столкновение с Автогрейдером. В результате ДТП водитель а/м „Лада“ госпитализирован», — сообщили в telegram-канале окружной Госавтоинспекции.
Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое иномарка сбила ребенка. Водитель Mercedes совершил наезд на велосипедиста, который не спешился на пешеходном переходе.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.