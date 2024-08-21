На трассе Сургут — Салехард «Лада» столкнулась с автогрейдером. Фото

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Водитель "Лады" попал в больницу в результате ДТП
Водитель "Лады" попал в больницу в результате ДТП Фото:

На трассе Сургут — Салехард случилось ДТП с участием автогрейдера. Водитель легкового автомобиля не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с впередиидущей техникой. В результате аварии он попал в больницу, сообщает Госавтоинспекция ЯНАО. 

«20.08.2024 года, около 11 часов 20 минут на 440 км а/д „Сургут-Салехард“, водитель а/м „Лада“ не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося транспортного средства, в результате чего допустил столкновение с Автогрейдером. В результате ДТП водитель а/м „Лада“ госпитализирован», — сообщили в telegram-канале окружной Госавтоинспекции.

Лада столкнулась с атогрейдером на 440 километре автодороги Салехард - Сургут
Лада столкнулась с атогрейдером на 440 километре автодороги Салехард - Сургут
Фото:

Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое иномарка сбила ребенка. Водитель Mercedes совершил наезд на велосипедиста, который не спешился на пешеходном переходе. 

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На трассе Сургут — Салехард случилось ДТП с участием автогрейдера. Водитель легкового автомобиля не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с впередиидущей техникой. В результате аварии он попал в больницу, сообщает Госавтоинспекция ЯНАО.  «20.08.2024 года, около 11 часов 20 минут на 440 км а/д „Сургут-Салехард“, водитель а/м „Лада“ не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося транспортного средства, в результате чего допустил столкновение с Автогрейдером. В результате ДТП водитель а/м „Лада“ госпитализирован», — сообщили в telegram-канале окружной Госавтоинспекции. Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое иномарка сбила ребенка. Водитель Mercedes совершил наезд на велосипедиста, который не спешился на пешеходном переходе. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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