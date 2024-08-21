Зам губернатора ЯНАО Подорога заставил коллегу слушать патриотическую музыку. Видео

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Заместители губернатора Ямала и главы департаментов сопровождают главу региона в "Честном маршруте"
Заместители губернатора Ямала и главы департаментов сопровождают главу региона в "Честном маршруте" Фото:

Замгубернатора ЯНАО Александр Подорога возмутился тем, что его коллега — глава окружного департамента экономики Валерий Миронов - выключил патриотичный трек "Матушка Земля". Видео с места событий опубликовали в telegram-канале "Пул 89".

"Ты выключил песню о России? Алиса, включи громко-громко!" — возмутился Алесандр Подорога. Валерий Миронов ответил, что только убавил громкость.

Оба чиновника сопровождают губернатора Дмитрия Артюхова в "Честном маршруте" по городам и районам Ямала. Ранее URA.RU сообщало о том, что губернатор Артюхов открыл новый спортцентр "Северный характер" в Губкинском

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Замгубернатора ЯНАО Александр Подорога возмутился тем, что его коллега — глава окружного департамента экономики Валерий Миронов - выключил патриотичный трек "Матушка Земля". Видео с места событий опубликовали в telegram-канале "Пул 89". "Ты выключил песню о России? Алиса, включи громко-громко!" — возмутился Алесандр Подорога. Валерий Миронов ответил, что только убавил громкость. Оба чиновника сопровождают губернатора Дмитрия Артюхова в "Честном маршруте" по городам и районам Ямала. Ранее URA.RU сообщало о том, что губернатор Артюхов открыл новый спортцентр "Северный характер" в Губкинском
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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