Заместители губернатора Ямала и главы департаментов сопровождают главу региона в "Честном маршруте"
Замгубернатора ЯНАО Александр Подорога возмутился тем, что его коллега — глава окружного департамента экономики Валерий Миронов - выключил патриотичный трек "Матушка Земля". Видео с места событий опубликовали в telegram-канале "Пул 89".
"Ты выключил песню о России? Алиса, включи громко-громко!" — возмутился Алесандр Подорога. Валерий Миронов ответил, что только убавил громкость.
Оба чиновника сопровождают губернатора Дмитрия Артюхова в "Честном маршруте" по городам и районам Ямала. Ранее URA.RU сообщало о том, что губернатор Артюхов открыл новый спортцентр "Северный характер" в Губкинском
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