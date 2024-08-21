21 августа 2024

Курганец похвастался уловом на озере Лебяжье. Фото

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Свердловские зарисовки. Екатеринбург, улов, щука, рыба, рыбалка, рука
Большие щуки водятся в курганском озере Фото:

Житель Курганской области наловил щук на озере Лебяжье. Об этом рыбак рассказал в соцсети.

«Удачно порыбачил на озере Лебяжье. Здесь водятся большие щуки», — говорится в сообщении курганца, опубликованном в паблике «Рыбалка в Кургане 45» в соцсети «ВКонтакте». К сообщению прикреплено фото.

Ранее один из рыбаков похвастался уловом рыбы, пойманной на курганском озере Большой Камаган. Там хорошо клевало на опарыша.

На озере Лебяжье хорошо ловилась щука
На озере Лебяжье хорошо ловилась щука
Фото:

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Житель Курганской области наловил щук на озере Лебяжье. Об этом рыбак рассказал в соцсети. «Удачно порыбачил на озере Лебяжье. Здесь водятся большие щуки», — говорится в сообщении курганца, опубликованном в паблике «Рыбалка в Кургане 45» в соцсети «ВКонтакте». К сообщению прикреплено фото. Ранее один из рыбаков похвастался уловом рыбы, пойманной на курганском озере Большой Камаган. Там хорошо клевало на опарыша.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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