Курганец похвастался уловом на озере Лебяжье. Фото

22 августа 2024 в 04:04 Размер текста - 17 +

Большие щуки водятся в курганском озере Фото: Илья Московец © URA.RU Житель Курганской области наловил щук на озере Лебяжье. Об этом рыбак рассказал в соцсети. «Удачно порыбачил на озере Лебяжье. Здесь водятся большие щуки», — говорится в сообщении курганца, опубликованном в паблике «Рыбалка в Кургане 45» в соцсети «ВКонтакте». К сообщению прикреплено фото. Ранее один из рыбаков похвастался уловом рыбы, пойманной на курганском озере Большой Камаган. Там хорошо клевало на опарыша. На озере Лебяжье хорошо ловилась щука паблик «Рыбалка в Кургане 45» в соцсети «ВКонтакте» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель Курганской области наловил щук на озере Лебяжье. Об этом рыбак рассказал в соцсети. «Удачно порыбачил на озере Лебяжье. Здесь водятся большие щуки», — говорится в сообщении курганца, опубликованном в паблике «Рыбалка в Кургане 45» в соцсети «ВКонтакте». К сообщению прикреплено фото. Ранее один из рыбаков похвастался уловом рыбы, пойманной на курганском озере Большой Камаган. Там хорошо клевало на опарыша.