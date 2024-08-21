Большие щуки водятся в курганском озере
Житель Курганской области наловил щук на озере Лебяжье. Об этом рыбак рассказал в соцсети.
«Удачно порыбачил на озере Лебяжье. Здесь водятся большие щуки», — говорится в сообщении курганца, опубликованном в паблике «Рыбалка в Кургане 45» в соцсети «ВКонтакте». К сообщению прикреплено фото.
Ранее один из рыбаков похвастался уловом рыбы, пойманной на курганском озере Большой Камаган. Там хорошо клевало на опарыша.
На озере Лебяжье хорошо ловилась щука
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