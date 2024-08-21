Власти Тобольска поднимут квартплату для части горожан

Тоболяки, проживающие в жилье по договорам соцнайма, станут больше платить за содержание жилья. Информация представлена в постановлении администрации города, которое есть в распоряжении URA.RU. Также квартплата поднимется для жильцов государственного и муниципального жилфонда и тех собственников, которые не выбрали себе УК или не организовали ТСЖ.
«Размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей по договорам социального найма и договорам найма помещений государственного и муниципального жилищного фонда, а также для собственников помещений в многоквартирном доме, которые не приняли решение о выборе способа управления. С 1 сентября повысить стоимость ряда услуг. Рост, в среднем, составит 112%», — следует из документа.
В частности, подорожают такие статьи расходов, как текущий ремонт общего имущества, содержание придомовых территорий и детских площадок, лифтов, газового оборудования, приборов учета и домофонов. Увеличение платы составит от двух копеек до более чем двух рублей за квадратный метр жилья по каждой из услуг.
«Последние изменения, касающиеся размера платы, вносились в мае 2022 года. Рост произойдет за счет индексации стоимости услуг. Применяемые индексы потребительских цен определены показателями прогноза социально-экономического развития РФ за 2023-й и текущий 2024 год», — пояснили в мэрии.
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