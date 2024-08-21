21 августа 2024

Власти Тобольска поднимут квартплату для части горожан

© Служба новостей «URA.RU»
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Услуги подорожают из-за индексации
Услуги подорожают из-за индексации Фото:

Тоболяки, проживающие в жилье по договорам соцнайма, станут больше платить за содержание жилья. Информация представлена в постановлении администрации города, которое есть в распоряжении URA.RU. Также квартплата поднимется для жильцов государственного и муниципального жилфонда и тех собственников, которые не выбрали себе УК или не организовали ТСЖ.

«Размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей по договорам социального найма и договорам найма помещений государственного и муниципального жилищного фонда, а также для собственников помещений в многоквартирном доме, которые не приняли решение о выборе способа управления. С 1 сентября повысить стоимость ряда услуг. Рост, в среднем, составит 112%», — следует из документа.

В частности, подорожают такие статьи расходов, как текущий ремонт общего имущества, содержание придомовых территорий и детских площадок, лифтов, газового оборудования, приборов учета и домофонов. Увеличение платы составит от двух копеек до более чем двух рублей за квадратный метр жилья по каждой из услуг.

«Последние изменения, касающиеся размера платы, вносились в мае 2022 года. Рост произойдет за счет индексации стоимости услуг. Применяемые индексы потребительских цен определены показателями прогноза социально-экономического развития РФ за 2023-й и текущий 2024 год», — пояснили в мэрии.

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Тоболяки, проживающие в жилье по договорам соцнайма, станут больше платить за содержание жилья. Информация представлена в постановлении администрации города, которое есть в распоряжении URA.RU. Также квартплата поднимется для жильцов государственного и муниципального жилфонда и тех собственников, которые не выбрали себе УК или не организовали ТСЖ. «Размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей по договорам социального найма и договорам найма помещений государственного и муниципального жилищного фонда, а также для собственников помещений в многоквартирном доме, которые не приняли решение о выборе способа управления. С 1 сентября повысить стоимость ряда услуг. Рост, в среднем, составит 112%», — следует из документа. В частности, подорожают такие статьи расходов, как текущий ремонт общего имущества, содержание придомовых территорий и детских площадок, лифтов, газового оборудования, приборов учета и домофонов. Увеличение платы составит от двух копеек до более чем двух рублей за квадратный метр жилья по каждой из услуг. «Последние изменения, касающиеся размера платы, вносились в мае 2022 года. Рост произойдет за счет индексации стоимости услуг. Применяемые индексы потребительских цен определены показателями прогноза социально-экономического развития РФ за 2023-й и текущий 2024 год», — пояснили в мэрии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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