Житель Салехарда рассказал, как будет возвращаться домой после веломарафона длинной в 6200 километров. Видео

Велосипедист из ЯНАО преодолел более 6000 километров ради встречи с родным домом
© Служба новостей «URA.RU»
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Велосипедист добрался до поселка, в котором родился
Велосипедист добрался до поселка, в котором родился Фото:

Марафонец из Салехарда Юрий Петрохалкин преодолел 6200 километров верхом на велосипеде и добрался до поселка городского типа в Краснодарском крае — Черноморксий. Обратно мужчина отправиться на поезде, сообщает местный телеканал.

«В Черноморском Юрий задержится на несколько недель. После он отправится в Салехард поездом», — сообщил Юрий Петрохалкин журналистам телеканала «Кубань 24».

Свой веломарафон Петрохалкин посвятил юбилею города, в котором прожил всю жизнь, — Салехарду. На пути он заехал в самую южную точку России — село Куруш в Дагестане.

Видео: страница Юрия Петрохалкина в VK.

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Марафонец из Салехарда Юрий Петрохалкин преодолел 6200 километров верхом на велосипеде и добрался до поселка городского типа в Краснодарском крае — Черноморксий. Обратно мужчина отправиться на поезде, сообщает местный телеканал. «В Черноморском Юрий задержится на несколько недель. После он отправится в Салехард поездом», — сообщил Юрий Петрохалкин журналистам телеканала «Кубань 24». Свой веломарафон Петрохалкин посвятил юбилею города, в котором прожил всю жизнь, — Салехарду. На пути он заехал в самую южную точку России — село Куруш в Дагестане. Видео: страница Юрия Петрохалкина в VK.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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