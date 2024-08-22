Велосипедист добрался до поселка, в котором родился
Марафонец из Салехарда Юрий Петрохалкин преодолел 6200 километров верхом на велосипеде и добрался до поселка городского типа в Краснодарском крае — Черноморксий. Обратно мужчина отправиться на поезде, сообщает местный телеканал.
«В Черноморском Юрий задержится на несколько недель. После он отправится в Салехард поездом», — сообщил Юрий Петрохалкин журналистам телеканала «Кубань 24».
Свой веломарафон Петрохалкин посвятил юбилею города, в котором прожил всю жизнь, — Салехарду. На пути он заехал в самую южную точку России — село Куруш в Дагестане.
Видео: страница Юрия Петрохалкина в VK.
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