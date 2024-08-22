22 августа 2024

Курганским учителям добавят за классное руководство 750 миллионов рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Деньги собираются выделить из областного бюджета Фото:

Учителя из Курганской области получат надбавки за классное руководство. Всего на эти цели будет выделено более 750 млн рублей, указано в постановлении правительства региона.

«Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов из областного местным бюджетам на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Курганской области», — написано в документе, который имеется в распоряжении URA.RU. Речь идет о сумме в 754 725,6 тысячи рублей.

Деньги будут распределены по округам. Из этих средств Курган получит свыше 146,6 млн рублей.

В июне Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий увеличение федеральных трансфертов регионам, в том числе и Курганской области, на выплаты учителям. Согласно инициативе, в регион на поддержку классного руководства будет направлено дополнительно 308 млн рублей.

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Учителя из Курганской области получат надбавки за классное руководство. Всего на эти цели будет выделено более 750 млн рублей, указано в постановлении правительства региона. «Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов из областного местным бюджетам на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Курганской области», — написано в документе, который имеется в распоряжении URA.RU. Речь идет о сумме в 754 725,6 тысячи рублей. Деньги будут распределены по округам. Из этих средств Курган получит свыше 146,6 млн рублей. В июне Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий увеличение федеральных трансфертов регионам, в том числе и Курганской области, на выплаты учителям. Согласно инициативе, в регион на поддержку классного руководства будет направлено дополнительно 308 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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