Курганским учителям добавят за классное руководство 750 миллионов рублей

23 августа 2024 в 01:32 Размер текста - 17 +

Деньги собираются выделить из областного бюджета Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Учителя из Курганской области получат надбавки за классное руководство. Всего на эти цели будет выделено более 750 млн рублей, указано в постановлении правительства региона. «Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов из областного местным бюджетам на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Курганской области», — написано в документе, который имеется в распоряжении URA.RU. Речь идет о сумме в 754 725,6 тысячи рублей. Деньги будут распределены по округам. Из этих средств Курган получит свыше 146,6 млн рублей. В июне Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий увеличение федеральных трансфертов регионам, в том числе и Курганской области, на выплаты учителям. Согласно инициативе, в регион на поддержку классного руководства будет направлено дополнительно 308 млн рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Учителя из Курганской области получат надбавки за классное руководство. Всего на эти цели будет выделено более 750 млн рублей, указано в постановлении правительства региона. «Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов из областного местным бюджетам на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Курганской области», — написано в документе, который имеется в распоряжении URA.RU. Речь идет о сумме в 754 725,6 тысячи рублей. Деньги будут распределены по округам. Из этих средств Курган получит свыше 146,6 млн рублей. В июне Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий увеличение федеральных трансфертов регионам, в том числе и Курганской области, на выплаты учителям. Согласно инициативе, в регион на поддержку классного руководства будет направлено дополнительно 308 млн рублей.