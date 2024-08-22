22 августа 2024

Курганцев зовут строить АЭС в Египте на зарплату от 360 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Строительство автодороги М5. Росавтодор, Упрдор Южный Урал. Челябинск, арматура, строитель, рабочий, мостостроитель
Курганским строителям в Египте обещают платить более 300 тысяч рублей Фото:

Жителей Курганской области приглашают строить атомную электростанцию (АЭС) в Египте. Разнорабочим готовы платить более 360 тысяч рублей. Информация о вакансии размещена на популярном сайте с объявлениями о работе.

«Крупная строительная компания приглашает разнорабочих на строительство АЭС в Эль-Дабаа в Египте. Заработная плата от 360 000 рублей», — указано в объявлении.

Работодатель полностью компенсирует расходы на проезд до места трудоустройства в Санкт-Петербурге, Москве или Уфе. Отправка в Египет идет за счет организации. Также сотрудникам представляется спецодежда, средства индивидуальной защиты, необходимый инструмент и бесплатное трехразовое питание. Кроме того, у работников есть возможность пройти обучение и повышение квалификации, чтобы стать прорабом.

Ранее URA.RU писало, что на «Курганмашзаводе» массово набирают работников на зарплаты до 150 тысяч рублей. Оборонному предприятию требуются токари, наладчики станков, фрезеровщики, а также сверловщики и наладчики автоматов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жителей Курганской области приглашают строить атомную электростанцию (АЭС) в Египте. Разнорабочим готовы платить более 360 тысяч рублей. Информация о вакансии размещена на популярном сайте с объявлениями о работе. «Крупная строительная компания приглашает разнорабочих на строительство АЭС в Эль-Дабаа в Египте. Заработная плата от 360 000 рублей», — указано в объявлении. Работодатель полностью компенсирует расходы на проезд до места трудоустройства в Санкт-Петербурге, Москве или Уфе. Отправка в Египет идет за счет организации. Также сотрудникам представляется спецодежда, средства индивидуальной защиты, необходимый инструмент и бесплатное трехразовое питание. Кроме того, у работников есть возможность пройти обучение и повышение квалификации, чтобы стать прорабом. Ранее URA.RU писало, что на «Курганмашзаводе» массово набирают работников на зарплаты до 150 тысяч рублей. Оборонному предприятию требуются токари, наладчики станков, фрезеровщики, а также сверловщики и наладчики автоматов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...