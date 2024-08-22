Курганцев зовут строить АЭС в Египте на зарплату от 360 тысяч рублей

Жителей Курганской области приглашают строить атомную электростанцию (АЭС) в Египте. Разнорабочим готовы платить более 360 тысяч рублей. Информация о вакансии размещена на популярном сайте с объявлениями о работе.
«Крупная строительная компания приглашает разнорабочих на строительство АЭС в Эль-Дабаа в Египте. Заработная плата от 360 000 рублей», — указано в объявлении.
Работодатель полностью компенсирует расходы на проезд до места трудоустройства в Санкт-Петербурге, Москве или Уфе. Отправка в Египет идет за счет организации. Также сотрудникам представляется спецодежда, средства индивидуальной защиты, необходимый инструмент и бесплатное трехразовое питание. Кроме того, у работников есть возможность пройти обучение и повышение квалификации, чтобы стать прорабом.
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Жителей Курганской области приглашают строить атомную электростанцию (АЭС) в Египте. Разнорабочим готовы платить более 360 тысяч рублей. Информация о вакансии размещена на популярном сайте с объявлениями о работе. «Крупная строительная компания приглашает разнорабочих на строительство АЭС в Эль-Дабаа в Египте. Заработная плата от 360 000 рублей», — указано в объявлении. Работодатель полностью компенсирует расходы на проезд до места трудоустройства в Санкт-Петербурге, Москве или Уфе. Отправка в Египет идет за счет организации. Также сотрудникам представляется спецодежда, средства индивидуальной защиты, необходимый инструмент и бесплатное трехразовое питание. Кроме того, у работников есть возможность пройти обучение и повышение квалификации, чтобы стать прорабом. Ранее URA.RU писало, что на «Курганмашзаводе» массово набирают работников на зарплаты до 150 тысяч рублей. Оборонному предприятию требуются токари, наладчики станков, фрезеровщики, а также сверловщики и наладчики автоматов.