Уральский Дрон «Упырь» поразил скоростной катер ВСУ, переданный американцами. Видео

19 октября 2023 в 07:22 Размер текста - 17 +

Дрон-камикадзе «Упырь» делает команда из Свердловской области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Народный дрон-камикадзе «Упырь» подбил лодку ВСУ Willard Sea Force 11M американского производства в зоне специальной военной операции. После попадания дрона она начала хаотично двигаться по воде, рассказали разработчики «Упыря» у себя в telegram-канале. «Поразили тяжелую лодку ВСУ Willard Sea Force 11M, далее она начала хаотичное движение по кругу. Судя по всему экипаж получил сильные осколочные ранения и контузию», — написали разработчики в telegram-канале «Повернутые на войне». В комментариях к посту один из пользователей отметил, что цена лодки Willard Sea Force 11M составляет от 350 до 850 тысяч долларов. «Для дрона за 50 тысяч рублей, совсем неплохо», — отметил подписчик. Ранее URA.RU сообщало, что «Упырь» виртуозно залетел в блиндаж ВСУ. Вход в сооружение был очень маленький и находился низко, но дрон все же смог залететь в него. FPV-дрон «Упырь» разработала команда из Свердловской области. Он предназначен для ударов по противнику в глубине фронта, а также для пресечения подвоза боеприпасов и уничтожения бронетехники на закрытых позициях. 7:25 AM

Народный дрон-камикадзе «Упырь» подбил лодку ВСУ Willard Sea Force 11M американского производства в зоне специальной военной операции. После попадания дрона она начала хаотично двигаться по воде, рассказали разработчики «Упыря» у себя в telegram-канале. «Поразили тяжелую лодку ВСУ Willard Sea Force 11M, далее она начала хаотичное движение по кругу. Судя по всему экипаж получил сильные осколочные ранения и контузию», — написали разработчики в telegram-канале «Повернутые на войне». В комментариях к посту один из пользователей отметил, что цена лодки Willard Sea Force 11M составляет от 350 до 850 тысяч долларов. «Для дрона за 50 тысяч рублей, совсем неплохо», — отметил подписчик. Ранее URA.RU сообщало, что «Упырь» виртуозно залетел в блиндаж ВСУ. Вход в сооружение был очень маленький и находился низко, но дрон все же смог залететь в него. FPV-дрон «Упырь» разработала команда из Свердловской области. Он предназначен для ударов по противнику в глубине фронта, а также для пресечения подвоза боеприпасов и уничтожения бронетехники на закрытых позициях.