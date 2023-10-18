18 октября 2023

Уральский Дрон «Упырь» поразил скоростной катер ВСУ, переданный американцами. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Конференция по беспилотным аппаратам. Екатеринбург, квадрокоптер, беспилотник, fpv дрон, фпв дрон
Дрон-камикадзе «Упырь» делает команда из Свердловской области Фото:

Народный дрон-камикадзе «Упырь» подбил лодку ВСУ Willard Sea Force 11M американского производства в зоне специальной военной операции. После попадания дрона она начала хаотично двигаться по воде, рассказали разработчики «Упыря» у себя в telegram-канале.

«Поразили тяжелую лодку ВСУ Willard Sea Force 11M, далее она начала хаотичное движение по кругу. Судя по всему экипаж получил сильные осколочные ранения и контузию», — написали разработчики в telegram-канале «Повернутые на войне».

В комментариях к посту один из пользователей отметил, что цена лодки Willard Sea Force 11M составляет от 350 до 850 тысяч долларов. «Для дрона за 50 тысяч рублей, совсем неплохо», — отметил подписчик.

Ранее URA.RU сообщало, что «Упырь» виртуозно залетел в блиндаж ВСУ. Вход в сооружение был очень маленький и находился низко, но дрон все же смог залететь в него. FPV-дрон «Упырь» разработала команда из Свердловской области. Он предназначен для ударов по противнику в глубине фронта, а также для пресечения подвоза боеприпасов и уничтожения бронетехники на закрытых позициях.

7:25 AM

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Народный дрон-камикадзе «Упырь» подбил лодку ВСУ Willard Sea Force 11M американского производства в зоне специальной военной операции. После попадания дрона она начала хаотично двигаться по воде, рассказали разработчики «Упыря» у себя в telegram-канале. «Поразили тяжелую лодку ВСУ Willard Sea Force 11M, далее она начала хаотичное движение по кругу. Судя по всему экипаж получил сильные осколочные ранения и контузию», — написали разработчики в telegram-канале «Повернутые на войне». В комментариях к посту один из пользователей отметил, что цена лодки Willard Sea Force 11M составляет от 350 до 850 тысяч долларов. «Для дрона за 50 тысяч рублей, совсем неплохо», — отметил подписчик. Ранее URA.RU сообщало, что «Упырь» виртуозно залетел в блиндаж ВСУ. Вход в сооружение был очень маленький и находился низко, но дрон все же смог залететь в него. FPV-дрон «Упырь» разработала команда из Свердловской области. Он предназначен для ударов по противнику в глубине фронта, а также для пресечения подвоза боеприпасов и уничтожения бронетехники на закрытых позициях.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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