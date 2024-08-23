Телеведущий Антон Зайцев признался курганцам, что съел косяки рыбы на «Дне сырка». Видео

Телеведущий Зайцев похвалил курганцев за праздник «День сырка»

24 августа 2024 в 15:40 Размер текста - 17 +

Московский телеведущий поразился гостеприимности курганцев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Хэдлайнер гастрофестиваля «День сырка» телеведущий Антон Зайцев сказал, что опасается за популяцию сырка в курганских водоемах, потому что слишком много его съел на празднике. Об этом он заявил горожанам, выступая со сцены в ЦПКиО, сообщает корреспондент URA.RU. «Я приехал только вчера в Курган, но уже познакомился с огромным количеством дружелюбных людей. И почти каждый чем-нибудь меня угощал. Я съел кажется косяки рыбы, особенно много сырка. Мне хотелось бы верить, что я не нанес ущерб популяции этой рыбы в регионе», — шутливо заметил Зайцев. Курганцы отреагировали на шутку телезвезды аплодисментами и смехом. Курганцы с удовольствием подходили к Зайцеву за автографами и фотографировались с ним. На празднике гуляет очень много народу. Люди пришли семьями, покупают не только рыбные блюда, но и шашлык, плов, салаты. Горожане заряжены позитивом и не отказывают себе в кулинарных желаниях, передает журналист агентства. Зайцев широко известен благодаря работе на телеканале «Моя планета» и других проектах. Он выпускник факультета журналистики МГУ, российский телеведущий и журналист. Был одним из ведущих программы «Вокруг света» на телеканале «Россия», вел детскую кулинарную передачу «Съедобное или несъедобное» на канале «Карусель», а также телепрограмму «Планета вкусов» на канале «Моя планета». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хэдлайнер гастрофестиваля «День сырка» телеведущий Антон Зайцев сказал, что опасается за популяцию сырка в курганских водоемах, потому что слишком много его съел на празднике. Об этом он заявил горожанам, выступая со сцены в ЦПКиО, сообщает корреспондент URA.RU. «Я приехал только вчера в Курган, но уже познакомился с огромным количеством дружелюбных людей. И почти каждый чем-нибудь меня угощал. Я съел кажется косяки рыбы, особенно много сырка. Мне хотелось бы верить, что я не нанес ущерб популяции этой рыбы в регионе», — шутливо заметил Зайцев. Курганцы отреагировали на шутку телезвезды аплодисментами и смехом. Курганцы с удовольствием подходили к Зайцеву за автографами и фотографировались с ним. На празднике гуляет очень много народу. Люди пришли семьями, покупают не только рыбные блюда, но и шашлык, плов, салаты. Горожане заряжены позитивом и не отказывают себе в кулинарных желаниях, передает журналист агентства. Зайцев широко известен благодаря работе на телеканале «Моя планета» и других проектах. Он выпускник факультета журналистики МГУ, российский телеведущий и журналист. Был одним из ведущих программы «Вокруг света» на телеканале «Россия», вел детскую кулинарную передачу «Съедобное или несъедобное» на канале «Карусель», а также телепрограмму «Планета вкусов» на канале «Моя планета».