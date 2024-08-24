Следствие ищет сообщников зэков, захвативших колонию в Волгоградской области

Следствие ищет возможных сообщников четверых заключенных, которые захватили заложников в колонии исправительного режима №19 (ИК-19) под Волгоградом. Об этом заявили в правоохранительных органах.
«Сейчас устанавливается, были ли сообщники у осужденных, которые накануне совершили нападение на сотрудников колонии и взяли их в заложники», — сообщили в ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Также устанавливается круг общения четверых заключенных на свободе, добавили в органах.
Ранее в ИК-19 заключенные, назвавшие себя членами «ИГ» (запрещенная в России террористическая организация), организовали бунт и угрожали сотрудникам колонии и осужденным. Прежде чем бунтовщиков ликвидировали снайперы, были убиты восемь человек: четыре заключенных и четыре сотрудника ФСИН. Взбунтовавшихся заключенных, по предварительной информации, возглавил местный авторитет, 38-летний Шобдулкаримхон Каримов.
Сейчас ИК-19 работает в штатном режиме, на ее территории ведется следствие. Сотрудники органов устанавливают, как у осужденных оказались флаги запрещенных организаций, ножи, телефоны и компоненты для взрывного устройства. Четверо сотрудников колонии, пострадавших при захвате заложников, находятся в больницах Волгограда.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.