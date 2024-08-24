Следствие ищет сообщников зэков, захвативших колонию в Волгоградской области

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Следствие устанавливает возможных сообщников бунтовщиков в ИК-19, а также их связи на свободе, заявили в правоохранительных органах
Следствие устанавливает возможных сообщников бунтовщиков в ИК-19, а также их связи на свободе, заявили в правоохранительных органах Фото:
новость из сюжета
Заключенные захватили колонию №19 в Волгоградской области

Следствие ищет возможных сообщников четверых заключенных, которые захватили заложников в колонии исправительного режима №19 (ИК-19) под Волгоградом. Об этом заявили в правоохранительных органах.

«Сейчас устанавливается, были ли сообщники у осужденных, которые накануне совершили нападение на сотрудников колонии и взяли их в заложники», — сообщили в ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Также устанавливается круг общения четверых заключенных на свободе, добавили в органах.

Ранее в ИК-19 заключенные, назвавшие себя членами «ИГ» (запрещенная в России террористическая организация), организовали бунт и угрожали сотрудникам колонии и осужденным. Прежде чем бунтовщиков ликвидировали снайперы, были убиты восемь человек: четыре заключенных и четыре сотрудника ФСИН. Взбунтовавшихся заключенных, по предварительной информации, возглавил местный авторитет, 38-летний Шобдулкаримхон Каримов. 

Сейчас ИК-19 работает в штатном режиме, на ее территории ведется следствие. Сотрудники органов устанавливают, как у осужденных оказались флаги запрещенных организаций, ножи, телефоны и компоненты для взрывного устройства. Четверо сотрудников колонии, пострадавших при захвате заложников, находятся в больницах Волгограда.

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Следствие ищет возможных сообщников четверых заключенных, которые захватили заложников в колонии исправительного режима №19 (ИК-19) под Волгоградом. Об этом заявили в правоохранительных органах. «Сейчас устанавливается, были ли сообщники у осужденных, которые накануне совершили нападение на сотрудников колонии и взяли их в заложники», — сообщили в ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Также устанавливается круг общения четверых заключенных на свободе, добавили в органах. Ранее в ИК-19 заключенные, назвавшие себя членами «ИГ» (запрещенная в России террористическая организация), организовали бунт и угрожали сотрудникам колонии и осужденным. Прежде чем бунтовщиков ликвидировали снайперы, были убиты восемь человек: четыре заключенных и четыре сотрудника ФСИН. Взбунтовавшихся заключенных, по предварительной информации, возглавил местный авторитет, 38-летний Шобдулкаримхон Каримов.  Сейчас ИК-19 работает в штатном режиме, на ее территории ведется следствие. Сотрудники органов устанавливают, как у осужденных оказались флаги запрещенных организаций, ножи, телефоны и компоненты для взрывного устройства. Четверо сотрудников колонии, пострадавших при захвате заложников, находятся в больницах Волгограда.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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