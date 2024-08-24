Сенатор Муратов высказался против приглашений на курганские праздники столичных звезд

Сенатор Муратов: в Курганской области есть свои талантливые люди

25 августа 2024 в 20:57 Размер текста - 17 +

Сергей Муратов отметил, что в Курганской области есть свои талантливые люди Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сенатор от Курганской области Сергей Муратов заявил, что в регионе есть свои талантливые люди, которые могут сделать праздники яркими. Поэтому нет необходимости приглашать столичных звезд, сказал он URA.RU. «В Половинном прошел День села, который стал одним из самых интересных праздников в регионе. И не нужны никакие столичные звезды, чтобы сделать подобное мероприятие ярким, так как в Курганской области и селе Половинном есть свои талантливые люди», — сказал Муратов. На День села приезжали выступать артисты и коллективы из Кургана и Звериноголовского округа. Сенатор подчеркнул, что сейчас не время для масштабных праздников, так как идет спецоперация, но семьи бойцов нуждаются в подобных мероприятиях. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сенатор от Курганской области Сергей Муратов заявил, что в регионе есть свои талантливые люди, которые могут сделать праздники яркими. Поэтому нет необходимости приглашать столичных звезд, сказал он URA.RU. «В Половинном прошел День села, который стал одним из самых интересных праздников в регионе. И не нужны никакие столичные звезды, чтобы сделать подобное мероприятие ярким, так как в Курганской области и селе Половинном есть свои талантливые люди», — сказал Муратов. На День села приезжали выступать артисты и коллективы из Кургана и Звериноголовского округа. Сенатор подчеркнул, что сейчас не время для масштабных праздников, так как идет спецоперация, но семьи бойцов нуждаются в подобных мероприятиях.