В первый месяц после свадьбы нужно менять документы
После бракосочетания жителям Ямала, как и всем гражданам России, необходимо заменить документы. За нарушение отведенных сроков можно получить штраф от двух до пятнадцати тысяч рублей. О том, какие документы подлежат замене и в какие сроки необходимо предоставить актуальную информацию, читайте в инфографике URA.RU.
Инфографика: какие документы подлежат замене после свадьбы
Какое наказание предусмотрено за нарушения сроков замены документов после вступления в брак?
- После смены фамилии управление транспортным средством с водительским удостоверением, в котором указаны неактуальные сведения, приравнивается к вождению без прав — за это можно получить штраф от 5000 до 15000 рублей.
- Штраф за нарушение сроков замены паспорта — от 2000 до 3000 рублей в регионах России, от 3000 до 5000 рублей в Москве и Санкт-Петербурге.
- Заграничный паспорт продолжит действовать шесть месяцев с даты изменения фамилии, даже если не поменять документ. Однако если вы поедете за рубеж через полгода после этого, документ могут изъять и не выпустить за границу. А за нарушение правил ее пересечения грозит штраф от 2000 до 5000 рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!