26 августа 2024

В какие сроки нужно поменять документы после заключения брака, чтобы избежать штрафа. Инфографика

Жителям ЯНАО напомнили о замене документов после бракосочетания
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В первый месяц после свадьбы нужно менять документы
В первый месяц после свадьбы нужно менять документы Фото:

После бракосочетания жителям Ямала, как и всем гражданам России, необходимо заменить документы. За нарушение отведенных сроков можно получить штраф от двух до пятнадцати тысяч рублей. О том, какие документы подлежат замене и в какие сроки необходимо предоставить актуальную информацию, читайте в инфографике URA.RU.

Инфографика: какие документы подлежат замене после свадьбы
Инфографика: какие документы подлежат замене после свадьбы
Фото:

Какое наказание предусмотрено за нарушения сроков замены документов после вступления в брак?

  • После смены фамилии управление транспортным средством с водительским удостоверением, в котором указаны неактуальные сведения, приравнивается к вождению без прав — за это можно получить штраф от 5000 до 15000 рублей.
  • Штраф за нарушение сроков замены паспорта — от 2000 до 3000 рублей в регионах России, от 3000 до 5000 рублей в Москве и Санкт-Петербурге.
  • Заграничный паспорт продолжит действовать шесть месяцев с даты изменения фамилии, даже если не поменять документ. Однако если вы поедете за рубеж через полгода после этого, документ могут изъять и не выпустить за границу. А за нарушение правил ее пересечения грозит штраф от 2000 до 5000 рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
После бракосочетания жителям Ямала, как и всем гражданам России, необходимо заменить документы. За нарушение отведенных сроков можно получить штраф от двух до пятнадцати тысяч рублей. О том, какие документы подлежат замене и в какие сроки необходимо предоставить актуальную информацию, читайте в инфографике URA.RU. Какое наказание предусмотрено за нарушения сроков замены документов после вступления в брак?
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...