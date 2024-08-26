Le Figaro: телохранителя и ассистентку Дурова отпустили после допроса

27 августа 2024 в 02:45 Размер текста - 17 +

Мировая общественность требует отпустить российского бизнесмена Фото: Владимир Андреев © URA.RU Телохранителя и ассистентку задержанного бизнесмена, основателя Telegram Павла Дурова отпустили после допроса. Об этом рассказали французские журналисты. «Телохранитель и помощница Павла Дурова были допрошены следователями перед тем, как их отпустили», — пишет Le Figaro. Предположительно, вместе с Дуровым в Париж прилетели его охранник и бизнес-коуч Юлия Вавилова. Предпринимателя задержали 24 августа в парижском аэропорту. Французская прокуратура продлила арест Дурова до 28 августа. Власти ОАЭ потребовали предоставить задержанному доступ к консульским услугам. Дурову оказывают небывалую поддержку по всему миру, отмечают во Франции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Телохранителя и ассистентку задержанного бизнесмена, основателя Telegram Павла Дурова отпустили после допроса. Об этом рассказали французские журналисты. «Телохранитель и помощница Павла Дурова были допрошены следователями перед тем, как их отпустили», — пишет Le Figaro. Предположительно, вместе с Дуровым в Париж прилетели его охранник и бизнес-коуч Юлия Вавилова. Предпринимателя задержали 24 августа в парижском аэропорту. Французская прокуратура продлила арест Дурова до 28 августа. Власти ОАЭ потребовали предоставить задержанному доступ к консульским услугам. Дурову оказывают небывалую поддержку по всему миру, отмечают во Франции.