26 августа 2024

Le Figaro: телохранителя и ассистентку Дурова отпустили после допроса

© Служба новостей «URA.RU»
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Акция в поддержку Павла Дурова у посольства Франции в Москве
Мировая общественность требует отпустить российского бизнесмена Фото:

Телохранителя и ассистентку задержанного бизнесмена, основателя Telegram Павла Дурова отпустили после допроса. Об этом рассказали французские журналисты.

«Телохранитель и помощница Павла Дурова были допрошены следователями перед тем, как их отпустили», — пишет Le Figaro. Предположительно, вместе с Дуровым в Париж прилетели его охранник и бизнес-коуч Юлия Вавилова.

Предпринимателя задержали 24 августа в парижском аэропорту. Французская прокуратура продлила арест Дурова до 28 августа. Власти ОАЭ потребовали предоставить задержанному доступ к консульским услугам. Дурову оказывают небывалую поддержку по всему миру, отмечают во Франции.

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Телохранителя и ассистентку задержанного бизнесмена, основателя Telegram Павла Дурова отпустили после допроса. Об этом рассказали французские журналисты. «Телохранитель и помощница Павла Дурова были допрошены следователями перед тем, как их отпустили», — пишет Le Figaro. Предположительно, вместе с Дуровым в Париж прилетели его охранник и бизнес-коуч Юлия Вавилова. Предпринимателя задержали 24 августа в парижском аэропорту. Французская прокуратура продлила арест Дурова до 28 августа. Власти ОАЭ потребовали предоставить задержанному доступ к консульским услугам. Дурову оказывают небывалую поддержку по всему миру, отмечают во Франции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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