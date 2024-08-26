В Первоуральске нашли подстреленного кота с отрезанными хвостом и ушами. Фото

В Первоуральске неизвестный выстрелил в кота, отрезав ему уши и хвост

27 августа 2024 в 10:13 Размер текста - 17 +

В Первоуральске (Свердловская область) прохожие нашли брошенного черного кота с отрезанным хвостом и ушами, а ветеринар обнаружил у него пулю в бедре. Сейчас животному помогают восстановиться. Несмотря на то, что ему пришлось пережить, он продолжает быть ласковым, не теряя веру в людей, рассказали зоозащитники. «Возили черного бездомного кота с обрезанными ушами и хвостом на рентген. Пока еще приема не было, по этому поводу и неизвестно есть ли метастазы у трех новообразований. Но стал известен точно один факт. В несчастного кота еще и стреляли — обнаружена пуля в бедре», — пишут волонтеры движения «Подари свою доброту» в соцсети «ВКонтакте». Зоозащитники сейчас собирают средства на реабилитацию животного, одновременно придумывая ему имя. «Кот не потерял веру в людей. Необычно ласков, терпелив и добр», — отметили волонтеры. Ранее резонанс среди россиян вызвала трагическая история кота Твикса, которая случилась 11 января. Хозяин кота спал, когда питомцу удалось выбраться из переноски. Проводница приняла кота за бездомного и решила высадить на остановке в Кирове. Животное разыскивали волонтеры несколько дней, но нашли его уже замерзшего насмерть. Проводницу отстранили от работы. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту жестокого обращения с животным.