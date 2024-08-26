26 августа 2024

В Первоуральске нашли подстреленного кота с отрезанными хвостом и ушами. Фото

В Первоуральске неизвестный выстрелил в кота, отрезав ему уши и хвост
© Служба новостей «URA.RU»
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Зоозащитники собирают средства на лечение кота (архивное фото) Фото:

В Первоуральске (Свердловская область) прохожие нашли брошенного черного кота с отрезанным хвостом и ушами, а ветеринар обнаружил у него пулю в бедре. Сейчас животному помогают восстановиться. Несмотря на то, что ему пришлось пережить, он продолжает быть ласковым, не теряя веру в людей, рассказали зоозащитники.

«Возили черного бездомного кота с обрезанными ушами и хвостом на рентген. Пока еще приема не было, по этому поводу и неизвестно есть ли метастазы у трех новообразований. Но стал известен точно один факт. В несчастного кота еще и стреляли — обнаружена пуля в бедре», — пишут волонтеры движения «Подари свою доброту» в соцсети «ВКонтакте».

Зоозащитники сейчас собирают средства на реабилитацию животного, одновременно придумывая ему имя. «Кот не потерял веру в людей. Необычно ласков, терпелив и добр», — отметили волонтеры.

Ранее резонанс среди россиян вызвала трагическая история кота Твикса, которая случилась 11 января. Хозяин кота спал, когда питомцу удалось выбраться из переноски. Проводница приняла кота за бездомного и решила высадить на остановке в Кирове. Животное разыскивали волонтеры несколько дней, но нашли его уже замерзшего насмерть.

Проводницу отстранили от работы. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту жестокого обращения с животным.

За реабилитацию кота взялись зоозащитники
За реабилитацию кота взялись зоозащитники
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Пулю обнаружили не сразу
Пулю обнаружили не сразу
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Несмотря на ранения от хозяина, кот остался ласковым
Несмотря на ранения от хозяина, кот остался ласковым
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В Первоуральске (Свердловская область) прохожие нашли брошенного черного кота с отрезанным хвостом и ушами, а ветеринар обнаружил у него пулю в бедре. Сейчас животному помогают восстановиться. Несмотря на то, что ему пришлось пережить, он продолжает быть ласковым, не теряя веру в людей, рассказали зоозащитники. «Возили черного бездомного кота с обрезанными ушами и хвостом на рентген. Пока еще приема не было, по этому поводу и неизвестно есть ли метастазы у трех новообразований. Но стал известен точно один факт. В несчастного кота еще и стреляли — обнаружена пуля в бедре», — пишут волонтеры движения «Подари свою доброту» в соцсети «ВКонтакте». Зоозащитники сейчас собирают средства на реабилитацию животного, одновременно придумывая ему имя. «Кот не потерял веру в людей. Необычно ласков, терпелив и добр», — отметили волонтеры. Ранее резонанс среди россиян вызвала трагическая история кота Твикса, которая случилась 11 января. Хозяин кота спал, когда питомцу удалось выбраться из переноски. Проводница приняла кота за бездомного и решила высадить на остановке в Кирове. Животное разыскивали волонтеры несколько дней, но нашли его уже замерзшего насмерть. Проводницу отстранили от работы. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту жестокого обращения с животным.
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