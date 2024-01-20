В ФПК рассказали детали гибели выброшенного из поезда кота Твикса

В ФПК заявили, что хозяин кота Твикса обнаружил пропажу спустя 10 часов

20 января 2024 в 16:56 Размер текста - 17 +

Работники поезда опрашивали пассажиров о принадлежности кота Твикса, заявили в ФПК Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Федеральная пассажирская компания (ФПК) поделилась подробностями о гибели кота Твикса, который был выброшен из поезда. Хозяин животного заметил, что его кот пропал только через 10 часов после опроса пассажиров, проводимого работниками поезда по поводу найденного кота. Компания выразила сожаление по поводу гибели Твикса и извинилась перед владельцами животного за произошедшее 11 января 2024 года. «Во время стоянки на станции Киров к проводнику поезда № 71/72 Екатеринбург — Санкт-Петербург обратились пассажиры. Они заметили кота, который ходил по вагону без присмотра», — говорится в сообщении ФПК. Там добавили, что проводник опросил пассажиров, но владелец найден не был. Сотрудник ФПК предположил, что кот случайно попал в вагон и решил выпустить его, думая, что хозяева могут оставаться на станции. Хозяин кота обратился к проводнику через 10 часов после отправления, не имея никаких претензий в адрес работников поезда. Для предотвращения подобных ситуаций в будущем будет установлен регламент действий. В соответствии с ним найденные животные будут переданы сотрудникам вокзалов для поиска владельцев или передачи в приюты, заключили в ФПК. Кот по имени Твикс был выброшен проводницей из поезда в Кирове. Пассажир купил билет для кота, но проводница ошибочно выпустила его из поезда в Кирове, посчитав его беспризорным. Животное было найдено мертвым. В результате данного инцидента РЖД обещают изменить правила перевозки животных. Более подробную информацию об инциденте можно найти в материале URA.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Федеральная пассажирская компания (ФПК) поделилась подробностями о гибели кота Твикса, который был выброшен из поезда. Хозяин животного заметил, что его кот пропал только через 10 часов после опроса пассажиров, проводимого работниками поезда по поводу найденного кота. Компания выразила сожаление по поводу гибели Твикса и извинилась перед владельцами животного за произошедшее 11 января 2024 года. «Во время стоянки на станции Киров к проводнику поезда № 71/72 Екатеринбург — Санкт-Петербург обратились пассажиры. Они заметили кота, который ходил по вагону без присмотра», — говорится в сообщении ФПК. Там добавили, что проводник опросил пассажиров, но владелец найден не был. Сотрудник ФПК предположил, что кот случайно попал в вагон и решил выпустить его, думая, что хозяева могут оставаться на станции. Хозяин кота обратился к проводнику через 10 часов после отправления, не имея никаких претензий в адрес работников поезда. Для предотвращения подобных ситуаций в будущем будет установлен регламент действий. В соответствии с ним найденные животные будут переданы сотрудникам вокзалов для поиска владельцев или передачи в приюты, заключили в ФПК. Кот по имени Твикс был выброшен проводницей из поезда в Кирове. Пассажир купил билет для кота, но проводница ошибочно выпустила его из поезда в Кирове, посчитав его беспризорным. Животное было найдено мертвым. В результате данного инцидента РЖД обещают изменить правила перевозки животных. Более подробную информацию об инциденте можно найти в материале URA.RU.