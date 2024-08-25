25 августа 2024

В Челябинске откроют светомузыкальный фонтан, который строили ко Дню города

© Служба новостей «URA.RU»
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Фонтан будет воспроизводить 30-минутную композицию, записанную челябинским симфоническим оркестром
Фонтан будет воспроизводить 30-минутную композицию, записанную челябинским симфоническим оркестром Фото:

В Челябинске 30 августа состоится открытие нового светомузыкального фонтана на набережной реки Миасс. Об этом на аппаратном совещании 26 августа сообщил вице-мэр по соцразвитию Сергей Авдеев.

«Светомузыкальный фонтан в акватории реки Миасс, на набережной у органного зала „Родина“ откроют 30 августа», — сообщил Авдеев. Также вице-мэр уточнил, что совместно с запуском фонтана начнется серия мероприятий ко Дню города — городской общественный вернисаж и фестиваль «Челябинск читающий». Они пройдут 31 августа и 1 сентября соответственно.

Как уточнили в мэрии, музыкальный фонтан будет воспроизводить музыку, записанную симфоническим оркестром. К тому же там будет установлен экран, который будет транслировать виды Челябинска.

Строительство фонтана началось в апреле 2024 года. Несмотря на затяжные ливни и поднятие воды в реке, монтаж конструкции продолжался. По плану сдача проекта запланирована на август 2024 года.

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В Челябинске 30 августа состоится открытие нового светомузыкального фонтана на набережной реки Миасс. Об этом на аппаратном совещании 26 августа сообщил вице-мэр по соцразвитию Сергей Авдеев. «Светомузыкальный фонтан в акватории реки Миасс, на набережной у органного зала „Родина“ откроют 30 августа», — сообщил Авдеев. Также вице-мэр уточнил, что совместно с запуском фонтана начнется серия мероприятий ко Дню города — городской общественный вернисаж и фестиваль «Челябинск читающий». Они пройдут 31 августа и 1 сентября соответственно. Как уточнили в мэрии, музыкальный фонтан будет воспроизводить музыку, записанную симфоническим оркестром. К тому же там будет установлен экран, который будет транслировать виды Челябинска. Строительство фонтана началось в апреле 2024 года. Несмотря на затяжные ливни и поднятие воды в реке, монтаж конструкции продолжался. По плану сдача проекта запланирована на август 2024 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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