В Челябинске откроют светомузыкальный фонтан, который строили ко Дню города

В Челябинске 30 августа состоится открытие нового светомузыкального фонтана на набережной реки Миасс. Об этом на аппаратном совещании 26 августа сообщил вице-мэр по соцразвитию Сергей Авдеев.
«Светомузыкальный фонтан в акватории реки Миасс, на набережной у органного зала „Родина“ откроют 30 августа», — сообщил Авдеев. Также вице-мэр уточнил, что совместно с запуском фонтана начнется серия мероприятий ко Дню города — городской общественный вернисаж и фестиваль «Челябинск читающий». Они пройдут 31 августа и 1 сентября соответственно.
Как уточнили в мэрии, музыкальный фонтан будет воспроизводить музыку, записанную симфоническим оркестром. К тому же там будет установлен экран, который будет транслировать виды Челябинска.
Строительство фонтана началось в апреле 2024 года. Несмотря на затяжные ливни и поднятие воды в реке, монтаж конструкции продолжался. По плану сдача проекта запланирована на август 2024 года.
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