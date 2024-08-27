В курганский Центр Илизарова поступил аппарат для проверки прочности костей. Фото

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Интервью с научным сотрудником центра Илизарова Сутягиным Ильей. Курган, центр илизарова
В Центр Илизарова поступил аппарат для определения остеопороза Фото:

В курганский Центр имени академика Г. А. Илизарова поступил аппарат денситометр, который помогает определить минеральную плотность костной ткани и наличие остеопороза у пациента. Об этом сообщает пресс-служба медучреждения.

«В Центр Илизарова по нацпроекту „Наука и университеты“ поступил костный денситометр нового поколения для определения минеральной плотности костной ткани и наличия остеопороза. Новое оборудование стало крайне значимым приобретением для медцентра и его пациентов», — говорится в сообщении. В скором времени в консультативно-диагностическом отделении планируют запустить кабинет денситометрии полном объеме.

По словам заместителя директора по научной работе Центра Илизарова Евгения Овчинникова, современное оборудование позволит на предоперационном этапе понимать, какие осложнения возможны. Это, в свою очередь, даст понимание хирургу как избиваться от них. Новый костный денситометр позволит обследовать взрослых и детей. Также на нем можно изучать костные ткани у животных.

В медцентр Илизарова поступил новый костный денситометр
В медцентр Илизарова поступил новый костный денситометр
Фото:
Аппарат позволяет определять плотность костной ткани и наличие остеопороза у пациентов
Аппарат позволяет определять плотность костной ткани и наличие остеопороза у пациентов
Фото:

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В курганский Центр имени академика Г. А. Илизарова поступил аппарат денситометр, который помогает определить минеральную плотность костной ткани и наличие остеопороза у пациента. Об этом сообщает пресс-служба медучреждения. «В Центр Илизарова по нацпроекту „Наука и университеты“ поступил костный денситометр нового поколения для определения минеральной плотности костной ткани и наличия остеопороза. Новое оборудование стало крайне значимым приобретением для медцентра и его пациентов», — говорится в сообщении. В скором времени в консультативно-диагностическом отделении планируют запустить кабинет денситометрии полном объеме. По словам заместителя директора по научной работе Центра Илизарова Евгения Овчинникова, современное оборудование позволит на предоперационном этапе понимать, какие осложнения возможны. Это, в свою очередь, даст понимание хирургу как избиваться от них. Новый костный денситометр позволит обследовать взрослых и детей. Также на нем можно изучать костные ткани у животных.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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