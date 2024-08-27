В курганский Центр имени академика Г. А. Илизарова поступил аппарат денситометр, который помогает определить минеральную плотность костной ткани и наличие остеопороза у пациента. Об этом сообщает пресс-служба медучреждения.
«В Центр Илизарова по нацпроекту „Наука и университеты“ поступил костный денситометр нового поколения для определения минеральной плотности костной ткани и наличия остеопороза. Новое оборудование стало крайне значимым приобретением для медцентра и его пациентов», — говорится в сообщении. В скором времени в консультативно-диагностическом отделении планируют запустить кабинет денситометрии полном объеме.
По словам заместителя директора по научной работе Центра Илизарова Евгения Овчинникова, современное оборудование позволит на предоперационном этапе понимать, какие осложнения возможны. Это, в свою очередь, даст понимание хирургу как избиваться от них. Новый костный денситометр позволит обследовать взрослых и детей. Также на нем можно изучать костные ткани у животных.
В медцентр Илизарова поступил новый костный денситометр
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В курганский Центр имени академика Г. А. Илизарова поступил аппарат денситометр, который помогает определить минеральную плотность костной ткани и наличие остеопороза у пациента. Об этом сообщает пресс-служба медучреждения. «В Центр Илизарова по нацпроекту „Наука и университеты“ поступил костный денситометр нового поколения для определения минеральной плотности костной ткани и наличия остеопороза. Новое оборудование стало крайне значимым приобретением для медцентра и его пациентов», — говорится в сообщении. В скором времени в консультативно-диагностическом отделении планируют запустить кабинет денситометрии полном объеме. По словам заместителя директора по научной работе Центра Илизарова Евгения Овчинникова, современное оборудование позволит на предоперационном этапе понимать, какие осложнения возможны. Это, в свою очередь, даст понимание хирургу как избиваться от них. Новый костный денситометр позволит обследовать взрослых и детей. Также на нем можно изучать костные ткани у животных.