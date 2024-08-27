В Центр Илизарова поступил аппарат для определения остеопороза Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В курганский Центр имени академика Г. А. Илизарова поступил аппарат денситометр, который помогает определить минеральную плотность костной ткани и наличие остеопороза у пациента. Об этом сообщает пресс-служба медучреждения.

«В Центр Илизарова по нацпроекту „Наука и университеты“ поступил костный денситометр нового поколения для определения минеральной плотности костной ткани и наличия остеопороза. Новое оборудование стало крайне значимым приобретением для медцентра и его пациентов», — говорится в сообщении. В скором времени в консультативно-диагностическом отделении планируют запустить кабинет денситометрии полном объеме.

По словам заместителя директора по научной работе Центра Илизарова Евгения Овчинникова, современное оборудование позволит на предоперационном этапе понимать, какие осложнения возможны. Это, в свою очередь, даст понимание хирургу как избиваться от них. Новый костный денситометр позволит обследовать взрослых и детей. Также на нем можно изучать костные ткани у животных.

В медцентр Илизарова поступил новый костный денситометр НМИЦ ТО им. акад. Г.А. Илизарова Минздрава РФ Фото:

Аппарат позволяет определять плотность костной ткани и наличие остеопороза у пациентов НМИЦ ТО им. акад. Г.А. Илизарова Минздрава РФ Фото: