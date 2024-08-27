Зеленский признал, что полагается на Байдена в конфликте с Россией

Зеленский предоставит Байдену план завершения конфликта в сентябре
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Владимир Зеленский. stock, зеленский владимир, stock
Зеленский предоставит план завершения конфликта Байдену, Трампу и Харрис Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский предоставит главе США Джо Байдену и кандидатам в президенты страны Дональду Трампу и Камилле Харрис план для заверения украинского конфликта. Отмечается, что это будет сделано в сентябре, и от этого документа, по словам Зеленского, зависит победа Украины.

«Я в сентябре представлю Байдену план нашей победы — от него зависит, получится ли у нас это сделать», — заявил Зеленский на форуме «Украина 2024. Независимость». Трансляция проходит Youtube-канале офиса президента. Уточняется, что также план будет предоставлен и Дональду Трампу и Камилле Харрис.

Нападение ВСУ на Курскую область произошло 6 августа. В селе Погребки региона украинская армия на танках расстреляла машины, в этот момент в ней находилась семья. Пострадавшая местная жительница рассказал, что военные Украины из восьми танков устроили огонь, выехав навстречу автомобилям. Муж пострадавшей не успел свернуть, в его машину пришелся удар и теперь он находится в больнице, ему провели восемь операций. Состояние здоровья мужчины остается тяжелым.

В Минобороны сообщил, что за сутки ВСУ потеряли около 400 военнослужащих, а в общей сложности, за все время боев в регионе, было уничтожено около 6600 бойцов. Также российская армия освободила два населенных пункта в Курской области — Нечаев и Нижняя Паровая, передает «Национальная служба новостей». Кроме того, Запад и США ведут боевые действия руками Украины. Этот факт подтвердил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, Вашингтон причастен к происходящему под Курском. Помимо прочего, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Латвия намеренно провоцирует эскалацию конфликта, поставляя Киеву беспилотники.

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Президент Украины Владимир Зеленский предоставит главе США Джо Байдену и кандидатам в президенты страны Дональду Трампу и Камилле Харрис план для заверения украинского конфликта. Отмечается, что это будет сделано в сентябре, и от этого документа, по словам Зеленского, зависит победа Украины. «Я в сентябре представлю Байдену план нашей победы — от него зависит, получится ли у нас это сделать», — заявил Зеленский на форуме «Украина 2024. Независимость». Трансляция проходит Youtube-канале офиса президента. Уточняется, что также план будет предоставлен и Дональду Трампу и Камилле Харрис. Нападение ВСУ на Курскую область произошло 6 августа. В селе Погребки региона украинская армия на танках расстреляла машины, в этот момент в ней находилась семья. Пострадавшая местная жительница рассказал, что военные Украины из восьми танков устроили огонь, выехав навстречу автомобилям. Муж пострадавшей не успел свернуть, в его машину пришелся удар и теперь он находится в больнице, ему провели восемь операций. Состояние здоровья мужчины остается тяжелым. В Минобороны сообщил, что за сутки ВСУ потеряли около 400 военнослужащих, а в общей сложности, за все время боев в регионе, было уничтожено около 6600 бойцов. Также российская армия освободила два населенных пункта в Курской области — Нечаев и Нижняя Паровая, передает «Национальная служба новостей». Кроме того, Запад и США ведут боевые действия руками Украины. Этот факт подтвердил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, Вашингтон причастен к происходящему под Курском. Помимо прочего, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Латвия намеренно провоцирует эскалацию конфликта, поставляя Киеву беспилотники.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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