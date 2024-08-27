27 августа 2024

В курганском суде мать погибшего на СВО сына хотела лишить выплат бывшего мужа

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Оглашение приговора Булату Ахметгаянову в суде Центрального района. Челябинск, приговор, наказание, преступление, папка, суд
Суд решил отказать в иске Фото:

В Курганской области женщина подала иск в суд с требованием лишить бывшего мужа выплат после гибели сына в ходе спецоперации (СВО). Об этом сообщается в материалах дела.

«Женщина обратилась в суд с иском к бывшему мужу, требуя лишить его права на денежные выплаты после гибели сына в ходе СВО. Она утверждала, что мужчина не принимал участия в жизни сына с момента его рождения, не платил алименты, и между ними не было семейных и родственных связей», — сообщается на сайте Макушинского районного суда.

Суд установил, что истец не предоставила достаточных доказательств уклонения ответчика от выполнения родительских обязанностей. Свидетели подтвердили, что мужчина оказывал периодическую материальную помощь, общался с сыном, а женщина не обращалась за принудительным взысканием алиментов. Суд учел, что налаживанию тесных семейных связей мешало проживание в разных населенных пунктах и ссоры между истцом и ответчиком, и отказал в иске.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Курганской области женщина подала иск в суд с требованием лишить бывшего мужа выплат после гибели сына в ходе спецоперации (СВО). Об этом сообщается в материалах дела. «Женщина обратилась в суд с иском к бывшему мужу, требуя лишить его права на денежные выплаты после гибели сына в ходе СВО. Она утверждала, что мужчина не принимал участия в жизни сына с момента его рождения, не платил алименты, и между ними не было семейных и родственных связей», — сообщается на сайте Макушинского районного суда. Суд установил, что истец не предоставила достаточных доказательств уклонения ответчика от выполнения родительских обязанностей. Свидетели подтвердили, что мужчина оказывал периодическую материальную помощь, общался с сыном, а женщина не обращалась за принудительным взысканием алиментов. Суд учел, что налаживанию тесных семейных связей мешало проживание в разных населенных пунктах и ссоры между истцом и ответчиком, и отказал в иске.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...