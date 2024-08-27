В курганском суде мать погибшего на СВО сына хотела лишить выплат бывшего мужа

28 августа 2024 в 02:52 Размер текста - 17 +

Суд решил отказать в иске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Курганской области женщина подала иск в суд с требованием лишить бывшего мужа выплат после гибели сына в ходе спецоперации (СВО). Об этом сообщается в материалах дела. «Женщина обратилась в суд с иском к бывшему мужу, требуя лишить его права на денежные выплаты после гибели сына в ходе СВО. Она утверждала, что мужчина не принимал участия в жизни сына с момента его рождения, не платил алименты, и между ними не было семейных и родственных связей», — сообщается на сайте Макушинского районного суда. Суд установил, что истец не предоставила достаточных доказательств уклонения ответчика от выполнения родительских обязанностей. Свидетели подтвердили, что мужчина оказывал периодическую материальную помощь, общался с сыном, а женщина не обращалась за принудительным взысканием алиментов. Суд учел, что налаживанию тесных семейных связей мешало проживание в разных населенных пунктах и ссоры между истцом и ответчиком, и отказал в иске. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курганской области женщина подала иск в суд с требованием лишить бывшего мужа выплат после гибели сына в ходе спецоперации (СВО). Об этом сообщается в материалах дела. «Женщина обратилась в суд с иском к бывшему мужу, требуя лишить его права на денежные выплаты после гибели сына в ходе СВО. Она утверждала, что мужчина не принимал участия в жизни сына с момента его рождения, не платил алименты, и между ними не было семейных и родственных связей», — сообщается на сайте Макушинского районного суда. Суд установил, что истец не предоставила достаточных доказательств уклонения ответчика от выполнения родительских обязанностей. Свидетели подтвердили, что мужчина оказывал периодическую материальную помощь, общался с сыном, а женщина не обращалась за принудительным взысканием алиментов. Суд учел, что налаживанию тесных семейных связей мешало проживание в разных населенных пунктах и ссоры между истцом и ответчиком, и отказал в иске.