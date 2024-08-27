Лидер ОПГ «Турбазовские» Чащин в очередной раз не смог оспорить отказ в УДО

28 августа 2024 в 11:00 Размер текста - 17 +

Суд оставил жалобу адвоката, представляющего Сергея Чащина, без удовлетворения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Лидер ОПГ «Турбазовские» Сергей Чащин в очередной раз пытался через апелляционную инстанцию оспорить отказ в условно-досрочном освобождении от отбывания принудительных работ. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинского обслуда, решение об отказе оставили без изменений. «Суд рассмотрел в апелляционном порядке постановление Копейского городского суда Челябинской области об отказе в условно-досрочном освобождении от отбывания наказания Сергея Чащина. Данное постановление оставлено без изменения, жалоба адвоката без удовлетворения», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Ранее Чащин уже дважды подавал заявление об УДО от отбывания принудительных работ. Оба раза ему было отказано. Обращения в апелляцию также не принесли успеха. Новость по теме Что известно о челябинской ОПГ «Турбазовские», наводившей ужас на всю Россию Кровавая история банды началась в начале 90-х годов прошлого века. Ее первым лидером стал бывший спецназовец Олег Георгица. В свои ряд он принимал крепких, молодых парней. Они наделали немало шума в городе и области. Но по мере расширения влияния росли и аппетиты: «кошмарить» местных предпринимателей стало не так прибыльно, «Турбазовские» хотели полноценно влиться в криминальный мир. Это и произошло, но уже после смерти Георгицы в 1998 году. После смерти «отца-основателя» банда раскололась. Самым крупным сегментом стал руководить Михаил Пуртов. Но поле его отъезда в Москву новым главой банды стал Сергей Чащин. Именно при нем «Турбазовские» вышли на новый уровень. В расширении влияния банды Чащину помогал Пуртов, который после отъезда в Москву вместе с другим уроженцем Миасса Дмитрием Завьяловым и ростовчанином Дмитрием Лесняковым, создал новую банду, известную как «Балашихинские». Но в 2002 году Пуртова убили, А Лесняков создал целую систему, в которую вошли и «Турбазовские». Тогда то и посыпались заказы из столицы, в основном это были заказы на убийство. Бандитский беспредел продолжался около 10 лет. В 2012 году силовики выявили костяк объединенной группировки — Леснякова и Завьялова задержали. Посыпались показания, бандиты не стесняясь рассказывали о Чащине и о заказчике убийств, имя которого повергло все в шок: им стал руководивший тогда Миассом Виктор Ардабьевский. На основании показаний Леснякова и Завьялова силовики задержали Чащина. Он подтвердил, что заказчиком громких убийств был Ардабьевский. Чиновника «брал» спецназ ФСБ: его машину остановили на дороге между коттеджным поселком «Лесной» и Миассом, разбили окна прикладами автоматов и выволокли из салона. Из всех задержанных по делу банды до суда не дожил лишь Ардабьевский. Он скончался в СИЗО «Матросская тишина». В 2014 году Чащина отправили в колонию на 13 лет. Но в феврале 2023 года выпустили, заменив оставшийся срок принудительными работами. Других членов банды судили в Москве. Все они получили длительные сроки, Лесняков и Завьялов — пожизненные. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Лидер ОПГ «Турбазовские» Сергей Чащин в очередной раз пытался через апелляционную инстанцию оспорить отказ в условно-досрочном освобождении от отбывания принудительных работ. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинского обслуда, решение об отказе оставили без изменений. «Суд рассмотрел в апелляционном порядке постановление Копейского городского суда Челябинской области об отказе в условно-досрочном освобождении от отбывания наказания Сергея Чащина. Данное постановление оставлено без изменения, жалоба адвоката без удовлетворения», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Ранее Чащин уже дважды подавал заявление об УДО от отбывания принудительных работ. Оба раза ему было отказано. Обращения в апелляцию также не принесли успеха. Кровавая история банды началась в начале 90-х годов прошлого века. Ее первым лидером стал бывший спецназовец Олег Георгица. В свои ряд он принимал крепких, молодых парней. Они наделали немало шума в городе и области. Но по мере расширения влияния росли и аппетиты: «кошмарить» местных предпринимателей стало не так прибыльно, «Турбазовские» хотели полноценно влиться в криминальный мир. Это и произошло, но уже после смерти Георгицы в 1998 году. После смерти «отца-основателя» банда раскололась. Самым крупным сегментом стал руководить Михаил Пуртов. Но поле его отъезда в Москву новым главой банды стал Сергей Чащин. Именно при нем «Турбазовские» вышли на новый уровень. В расширении влияния банды Чащину помогал Пуртов, который после отъезда в Москву вместе с другим уроженцем Миасса Дмитрием Завьяловым и ростовчанином Дмитрием Лесняковым, создал новую банду, известную как «Балашихинские». Но в 2002 году Пуртова убили, А Лесняков создал целую систему, в которую вошли и «Турбазовские». Тогда то и посыпались заказы из столицы, в основном это были заказы на убийство. Бандитский беспредел продолжался около 10 лет. В 2012 году силовики выявили костяк объединенной группировки — Леснякова и Завьялова задержали. Посыпались показания, бандиты не стесняясь рассказывали о Чащине и о заказчике убийств, имя которого повергло все в шок: им стал руководивший тогда Миассом Виктор Ардабьевский. На основании показаний Леснякова и Завьялова силовики задержали Чащина. Он подтвердил, что заказчиком громких убийств был Ардабьевский. Чиновника «брал» спецназ ФСБ: его машину остановили на дороге между коттеджным поселком «Лесной» и Миассом, разбили окна прикладами автоматов и выволокли из салона. Из всех задержанных по делу банды до суда не дожил лишь Ардабьевский. Он скончался в СИЗО «Матросская тишина». В 2014 году Чащина отправили в колонию на 13 лет. Но в феврале 2023 года выпустили, заменив оставшийся срок принудительными работами. Других членов банды судили в Москве. Все они получили длительные сроки, Лесняков и Завьялов — пожизненные.