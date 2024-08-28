Новый арт-объект в честь северной авиации установят в Надыме

На площади Надыма появится вертолет
новость из сюжета«Честный маршрут» губернатора ЯНАО
На привокзальной площади в Надыме появится вертолет. Арт-объект будет установлен в честь северной авиации. Об этом сообщил губернатор ЯНАО жителям муниципалитета в рамках «Честного маршрута».
«На привокзальной площади появится символический вертолет. Как дань уважения к ямальской авиации», — сообщил Дмитрий Артюхов с городской сцены Надыма.
Кроме того, по плану на привокзальной площади должен появиться бюст Виктора Черномырдина, в честь которого был назван надымский аэропорт. Ранее редакция URA.RU сообщила, что глава Ямала завершает «Честный маршрут».
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