Новый арт-объект в честь северной авиации установят в Надыме

На привокзальной площади Надыма появится вертолет
© Служба новостей «URA.RU»
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На площади Надыма появится вертолет
На площади Надыма появится вертолет Фото:
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«Честный маршрут» губернатора ЯНАО

На привокзальной площади в Надыме появится вертолет. Арт-объект будет установлен в честь северной авиации. Об этом сообщил губернатор ЯНАО жителям муниципалитета в рамках «Честного маршрута».

«На привокзальной площади появится символический вертолет. Как дань уважения к ямальской авиации», — сообщил Дмитрий Артюхов с городской сцены Надыма.

Кроме того, по плану на привокзальной площади должен появиться бюст Виктора Черномырдина, в честь которого был назван надымский аэропорт. Ранее редакция URA.RU сообщила, что глава Ямала завершает «Честный маршрут».

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На привокзальной площади в Надыме появится вертолет. Арт-объект будет установлен в честь северной авиации. Об этом сообщил губернатор ЯНАО жителям муниципалитета в рамках «Честного маршрута». «На привокзальной площади появится символический вертолет. Как дань уважения к ямальской авиации», — сообщил Дмитрий Артюхов с городской сцены Надыма. Кроме того, по плану на привокзальной площади должен появиться бюст Виктора Черномырдина, в честь которого был назван надымский аэропорт. Ранее редакция URA.RU сообщила, что глава Ямала завершает «Честный маршрут».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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