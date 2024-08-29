Курганцев позвали собирать помидоры в Москву за зарплату в 450 000 рублей

Столичная компания набирает сборщиков томатов среди жителей Курганской области. Трудоустроенным сотрудникам готовы платить до 450 000 рублей за 90 смен, указано в описании вакансии.
«В Москве открыта вакансия сборщика томатов в тепличном комплексе. Работа вахтовым методом. Зарплата: 15 смен — 75 000 рублей, 90 — 450», — написано на портале «Авито Работа».
В компании готовы рассмотреть соискателей без опыта и обещают бесплатно предоставить питание, проживание и спецодежду. От сотрудников требуется заниматься сбором и упаковкой оружия.
Ранее жителям региона предлагали до 158 000 рублей за сбор огурцов в Челябинске и Тюмени. А на сборе ягоды в Карелии курганцам обещали платить до 350 тысяч рублей в сезон.
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