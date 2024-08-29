29 августа 2024

Курганцев позвали собирать помидоры в Москву за зарплату в 450 000 рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Работать предстоит в тепличном комплексе
Работать предстоит в тепличном комплексе Фото:

Столичная компания набирает сборщиков томатов среди жителей Курганской области. Трудоустроенным сотрудникам готовы платить до 450 000 рублей за 90 смен, указано в описании вакансии.

«В Москве открыта вакансия сборщика томатов в тепличном комплексе. Работа вахтовым методом. Зарплата: 15 смен — 75 000 рублей, 90 — 450», — написано на портале «Авито Работа».

В компании готовы рассмотреть соискателей без опыта и обещают бесплатно предоставить питание, проживание и спецодежду. От сотрудников требуется заниматься сбором и упаковкой оружия.

Ранее жителям региона предлагали до 158 000 рублей за сбор огурцов в Челябинске и Тюмени. А на сборе ягоды в Карелии курганцам обещали платить до 350 тысяч рублей в сезон.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Столичная компания набирает сборщиков томатов среди жителей Курганской области. Трудоустроенным сотрудникам готовы платить до 450 000 рублей за 90 смен, указано в описании вакансии. «В Москве открыта вакансия сборщика томатов в тепличном комплексе. Работа вахтовым методом. Зарплата: 15 смен — 75 000 рублей, 90 — 450», — написано на портале «Авито Работа». В компании готовы рассмотреть соискателей без опыта и обещают бесплатно предоставить питание, проживание и спецодежду. От сотрудников требуется заниматься сбором и упаковкой оружия. Ранее жителям региона предлагали до 158 000 рублей за сбор огурцов в Челябинске и Тюмени. А на сборе ягоды в Карелии курганцам обещали платить до 350 тысяч рублей в сезон.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...