29 августа 2024
28 августа 2024

В шести тюменских кафе гостей кормили потенциально опасным мясом

В Тюмени шесть заведений уличили в закупке мяса без ветеринарных документов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В список мест, где подают потенциально опасное мясо, попали две шашлычные
В список мест, где подают потенциально опасное мясо, попали две шашлычные Фото:

В шести тюменских заведениях гостям подавали блюда с потенциально опасным мясом. Нарушения в кафе выявили специалисты россельхознадзора Тюменской области.

«В ходе контрольно-надзорных мероприятий специалистами Управления установлены нарушения в деятельности шести предприятий общественного питания. Указанные предприятия закупают мясо без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих его безопасность. Данная продукция используется для приготовления готовых блюд, которые могут представлять угрозу жизни и здоровью людей», — сообщили в ведомстве.

В числе заведений, где выявили нарушения, оказались шесть кафе В этот список вошли:

  • шашлычная «От души»;
  • кафе «Шашлык маркет»;
  • кафе «Пилигрим»;
  • кафе «Аромат Баку»;
  • ООО «СППМ»;
  • ИП Нефедов А. В.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В шести тюменских заведениях гостям подавали блюда с потенциально опасным мясом. Нарушения в кафе выявили специалисты россельхознадзора Тюменской области. «В ходе контрольно-надзорных мероприятий специалистами Управления установлены нарушения в деятельности шести предприятий общественного питания. Указанные предприятия закупают мясо без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих его безопасность. Данная продукция используется для приготовления готовых блюд, которые могут представлять угрозу жизни и здоровью людей», — сообщили в ведомстве. В числе заведений, где выявили нарушения, оказались шесть кафе В этот список вошли:
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...