В шести тюменских кафе гостей кормили потенциально опасным мясом

В шести тюменских заведениях гостям подавали блюда с потенциально опасным мясом. Нарушения в кафе выявили специалисты россельхознадзора Тюменской области.
«В ходе контрольно-надзорных мероприятий специалистами Управления установлены нарушения в деятельности шести предприятий общественного питания. Указанные предприятия закупают мясо без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих его безопасность. Данная продукция используется для приготовления готовых блюд, которые могут представлять угрозу жизни и здоровью людей», — сообщили в ведомстве.
В числе заведений, где выявили нарушения, оказались шесть кафе В этот список вошли:
- шашлычная «От души»;
- кафе «Шашлык маркет»;
- кафе «Пилигрим»;
- кафе «Аромат Баку»;
- ООО «СППМ»;
- ИП Нефедов А. В.
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