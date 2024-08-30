Свердловчанин, зверски избитый наркомафией, попал в колонию

30 августа 2024 в 18:14 Размер текста - 17 +

Сергей Аникин связал жизнь с наркотиками и попал в тюрьму Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Верхнепышминский городской суд Свердловской области приговорил к 11 годам колонии строгого режима Сергея Аникина за незаконное приобретение и сбыт наркотиков. Осенью прошлого года мужчину жестоко избили незнакомцы в лесу за то, что он якобы «кинул на вес» один из наркомагазинов. «Признать Сергея Аникина виновным и назначить ему наказание по ч. 2 ст. 228 УК РФ — в виде трех лет колонии, по ч. 3 ст. 30 п. „г“ ч. 4 ст. 228.1 УК РФ — в виде 9,5 лет лишения свободы. Путем частичного сложения назначить ему 11 лет колонии строгого режима», — следует из приговора, который размещен на сайте горсуда. Аникин уже был осужден в 2022 году за пьяную езду. Тогда суд назначил ему 400 часов обязательных работ (однако позднее наказание заменили на месяц лишения свободы) с лишением права управления ТС на 2,5 года. Неотбытую часть наказания суд присоединил к основному приговору. Итого: 11 лет лишения свободы и запрет на управление авто на полгода. Свою вину Сергей полностью признал и раскаялся. Он попал в новостную ленту в ноябре 2023 года. Тогда в редакцию URA.RU неизвестный отправил несколько видеороликов, на которых четверо мужчин в масках жестоко издевались над Аникиным. Его избивали палками, роняли в снег и прыгали сверху. В Сергея стреляли из пистолета (оружие не боевое), а его лицо облили зеленкой. Были ли задержаны мужчины, избивавшие Сергея, доподлинно неизвестно. Источник URA.RU уверяет, что нет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Также незнакомцы требовали, чтобы Аникин признался в краже наркотиков. Якобы он обманул наркошоп и не выполнил свою работу. На видео Сергей этого не признал. В итоге его заставили извиниться перед неким дядей Толей и отработать долг (на записи он согласился это сделать). Писать заявление в ОВД Сергей не стал. Позже он был задержан двумя полицейскими, которые патрулировали улицы. Один из них знал, что у Аникина проблемы с наркотиками. Силовики подошли к мужчине — и тот признался им, что при себе имеет запрещенные вещества. У Сергея есть двое детей. Их воспитанием занимается бывшая супруга. Сам он работал на заводе. Близкие хотели отправить его на лечение, но не успели. Его сестра говорила корреспонденту, что с наркомафией он связался из-за долгов. URA.RU писало об истории свердловчанина — в специальном материале. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Верхнепышминский городской суд Свердловской области приговорил к 11 годам колонии строгого режима Сергея Аникина за незаконное приобретение и сбыт наркотиков. Осенью прошлого года мужчину жестоко избили незнакомцы в лесу за то, что он якобы «кинул на вес» один из наркомагазинов. «Признать Сергея Аникина виновным и назначить ему наказание по ч. 2 ст. 228 УК РФ — в виде трех лет колонии, по ч. 3 ст. 30 п. „г“ ч. 4 ст. 228.1 УК РФ — в виде 9,5 лет лишения свободы. Путем частичного сложения назначить ему 11 лет колонии строгого режима», — следует из приговора, который размещен на сайте горсуда. Аникин уже был осужден в 2022 году за пьяную езду. Тогда суд назначил ему 400 часов обязательных работ (однако позднее наказание заменили на месяц лишения свободы) с лишением права управления ТС на 2,5 года. Неотбытую часть наказания суд присоединил к основному приговору. Итого: 11 лет лишения свободы и запрет на управление авто на полгода. Свою вину Сергей полностью признал и раскаялся. Он попал в новостную ленту в ноябре 2023 года. Тогда в редакцию URA.RU неизвестный отправил несколько видеороликов, на которых четверо мужчин в масках жестоко издевались над Аникиным. Его избивали палками, роняли в снег и прыгали сверху. В Сергея стреляли из пистолета (оружие не боевое), а его лицо облили зеленкой. Также незнакомцы требовали, чтобы Аникин признался в краже наркотиков. Якобы он обманул наркошоп и не выполнил свою работу. На видео Сергей этого не признал. В итоге его заставили извиниться перед неким дядей Толей и отработать долг (на записи он согласился это сделать). Писать заявление в ОВД Сергей не стал. Позже он был задержан двумя полицейскими, которые патрулировали улицы. Один из них знал, что у Аникина проблемы с наркотиками. Силовики подошли к мужчине — и тот признался им, что при себе имеет запрещенные вещества. У Сергея есть двое детей. Их воспитанием занимается бывшая супруга. Сам он работал на заводе. Близкие хотели отправить его на лечение, но не успели. Его сестра говорила корреспонденту, что с наркомафией он связался из-за долгов. URA.RU писало об истории свердловчанина — в специальном материале.