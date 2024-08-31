Число пострадавших при ночном обстреле Белгорода выросло до 46

31 августа 2024 в 08:26 Размер текста - 17 +

В результате обстрела Белгорода со стороны ВСУ количество раненых мирных жителей выросло до 46 человек. Также семеро из них являются детьми, состояние одного оценивается как тяжелое. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «Пятеро мирных погибли, искренние слова соболезнования их родным. 46 ранены, 37 в больнице, семеро — дети, один в тяжелом состоянии, ему сделана операция», — заявил Гладков. Он добавил, что также двое раненых из числа взрослых готовятся для госпитализации в Москву, им окажут необходимую помощь. Вечером 30 августа ВС Украины нанесли удар по Белгороду и области, используя кассетные боеприпасы. В результате атаки погибли не менее пяти человек, среди раненых — шесть детей. Вячеслав Гладков сообщил, что украинская армия осуществила атаку с применением РСЗО Vampire. По его словам, в результате обстрела повреждены три многоквартирных дома, два социальных и два коммерческих объекта. Десять автомобилей были повреждены осколками. В поселке Дубовое произошли пожары в двух частных домах и гараже, также были повреждены пять частных домов и одно многоквартирное здание. Подробней о последствиях обстрела — в фоторепортаже URA.RU.