Столтенберг: вторжение Украины в Курскую область является законным

31 августа 2024 в 08:49 Размер текста - 17 +

Столтенберг заявил, что право Украины на самооборону не ограничивается ее государственными границами Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Нападение Украины на Курскую область является законным, потому что страна имеет право на самооборону, которая не заканчивается на ее государственных границах. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. «Вторжение Украины в российскую Курскую область является законным и подпадает под право Киева на самооборону», — заявил Столтенберг, его слова передает еженедельник Welt am Sonntag . Он отметил, что право Украины на самооборону не заканчивается на границе страны. Генсек НАТО уточнил, что альянс не был проинформирован о планах Киева относительно Курской области и не участвовало в разработке этих планов. Он признал, что украинская кампания на территории России связана с определенными рисками. Однако Столтенберг отметил, что решение о защите страны и создании буферной зоны для предотвращения атак лежит именно на Украине. ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа. К концу месяца, по словам замначальника командира спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинова, ВС РФ уничтожили до семи тысяч украинских военных. Также он отметил, что работа российской армии на курском направлении идет успешно. Кроме того, солдаты отряда Каштана спецназа «Ахмат» в регионе ликвидировали группу польских и немецких наемников. Командир отряда отметил, что факт участия наемных бойцов получилось определить по их диалогам во время боев. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Нападение Украины на Курскую область является законным, потому что страна имеет право на самооборону, которая не заканчивается на ее государственных границах. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. «Вторжение Украины в российскую Курскую область является законным и подпадает под право Киева на самооборону», — заявил Столтенберг, его слова передает еженедельник Welt am Sonntag. Он отметил, что право Украины на самооборону не заканчивается на границе страны. Генсек НАТО уточнил, что альянс не был проинформирован о планах Киева относительно Курской области и не участвовало в разработке этих планов. Он признал, что украинская кампания на территории России связана с определенными рисками. Однако Столтенберг отметил, что решение о защите страны и создании буферной зоны для предотвращения атак лежит именно на Украине. ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа. К концу месяца, по словам замначальника командира спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинова, ВС РФ уничтожили до семи тысяч украинских военных. Также он отметил, что работа российской армии на курском направлении идет успешно. Кроме того, солдаты отряда Каштана спецназа «Ахмат» в регионе ликвидировали группу польских и немецких наемников. Командир отряда отметил, что факт участия наемных бойцов получилось определить по их диалогам во время боев.