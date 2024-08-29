Алаудинов: работа ВС РФ на курском направлении идет хорошо

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Двадцать седьмое заседание Законодательного собрания Пермского края. Пермь, алаудинов абдул
Российские военные берут пленных на курском направлении Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

На курском направлении действия Вооруженных сил РФ протекают успешно. Об этом заявил генерал-майор, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.

«Работа на курском направлении идет хорошо, российские военные берут пленных», — сообщил Алаудинов во время эфира на телеканале «Россия-1». Детали операции и количество пленных в эфире не раскрывались.

Ранее Алаудинов заявил о сражении с Вооруженными силами Украины в Курской области, которое длилось в течение 11 часов. В итоге ВС РФ одержали победу.

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На курском направлении действия Вооруженных сил РФ протекают успешно. Об этом заявил генерал-майор, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов. «Работа на курском направлении идет хорошо, российские военные берут пленных», — сообщил Алаудинов во время эфира на телеканале «Россия-1». Детали операции и количество пленных в эфире не раскрывались. Ранее Алаудинов заявил о сражении с Вооруженными силами Украины в Курской области, которое длилось в течение 11 часов. В итоге ВС РФ одержали победу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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