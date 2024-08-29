Алаудинов: работа ВС РФ на курском направлении идет хорошо

29 августа 2024 в 18:40 Размер текста - 17 +

Российские военные берут пленных на курском направлении Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ На курском направлении действия Вооруженных сил РФ протекают успешно. Об этом заявил генерал-майор, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов. «Работа на курском направлении идет хорошо, российские военные берут пленных», — сообщил Алаудинов во время эфира на телеканале «Россия-1». Детали операции и количество пленных в эфире не раскрывались. Ранее Алаудинов заявил о сражении с Вооруженными силами Украины в Курской области, которое длилось в течение 11 часов. В итоге ВС РФ одержали победу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На курском направлении действия Вооруженных сил РФ протекают успешно. Об этом заявил генерал-майор, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов. «Работа на курском направлении идет хорошо, российские военные берут пленных», — сообщил Алаудинов во время эфира на телеканале «Россия-1». Детали операции и количество пленных в эфире не раскрывались. Ранее Алаудинов заявил о сражении с Вооруженными силами Украины в Курской области, которое длилось в течение 11 часов. В итоге ВС РФ одержали победу.