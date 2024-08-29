Алаудинов: работа ВС РФ на курском направлении идет хорошо

Российские военные берут пленных на курском направлении
новость из сюжетаВ Курской области развернулись бои с ВСУ
На курском направлении действия Вооруженных сил РФ протекают успешно. Об этом заявил генерал-майор, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.
«Работа на курском направлении идет хорошо, российские военные берут пленных», — сообщил Алаудинов во время эфира на телеканале «Россия-1». Детали операции и количество пленных в эфире не раскрывались.
Ранее Алаудинов заявил о сражении с Вооруженными силами Украины в Курской области, которое длилось в течение 11 часов. В итоге ВС РФ одержали победу.
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