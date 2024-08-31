Симоньян пообещала оплатить переезд жителям приграничья

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ПМЭФ-2021, первый день. Захарова, Симонян, Жаров. Санкт-Петербург, симоньян маргарита
Симоньян заявила, что РФ уже отвечает Украине за атаку приграничного Белгорода Фото:
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Главный редактор RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян сообщила, что она с мужем, телеведущим Тиграном Кеосаяном, оплатят переезд и проживание тем, кто живет на российско-украинской границе, которую атакуют ВСУ. Она также добавила, что за подобные действия и, в частности, за атаку на Белгород, Киев уже получает ответ от России.

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«Я напоминаю всем жителям приграничья, кто хочет переехать на время, пока мы не угомоним упырей, что мы с Тиграном оплачиваем переезд и проживание», — заявила Симоньян в своем telegram-канале. Она также отметила, что Украина прямо сейчас получает ответ за обстрел Белгорода.

Российский режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян в 2011 году возобновил работу студии «Голд Вижн», которая ранее была одним из его активов. Студия занимается производством кинематографической и телевизионной продукции. Также с 3 сентября 2016 года он стал ведущим вечернего развлекательного сатирического шоу «Международная пилорама» на телеканале «НТВ».

ВСУ ударили по Белгороду вечером 30 августа. В результате этого погибло пять человек, еще 46 пострадали. Из них на данный момент в больнице находятся 37 человек, семеро — дети. Также Следственный комитет РФ по факту произошедшего возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте.

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Главный редактор RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян сообщила, что она с мужем, телеведущим Тиграном Кеосаяном, оплатят переезд и проживание тем, кто живет на российско-украинской границе, которую атакуют ВСУ. Она также добавила, что за подобные действия и, в частности, за атаку на Белгород, Киев уже получает ответ от России. «Я напоминаю всем жителям приграничья, кто хочет переехать на время, пока мы не угомоним упырей, что мы с Тиграном оплачиваем переезд и проживание», — заявила Симоньян в своем telegram-канале. Она также отметила, что Украина прямо сейчас получает ответ за обстрел Белгорода. Российский режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян в 2011 году возобновил работу студии «Голд Вижн», которая ранее была одним из его активов. Студия занимается производством кинематографической и телевизионной продукции. Также с 3 сентября 2016 года он стал ведущим вечернего развлекательного сатирического шоу «Международная пилорама» на телеканале «НТВ». ВСУ ударили по Белгороду вечером 30 августа. В результате этого погибло пять человек, еще 46 пострадали. Из них на данный момент в больнице находятся 37 человек, семеро — дети. Также Следственный комитет РФ по факту произошедшего возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте.
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© Служба новостей «URA.RU»
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