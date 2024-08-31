Симоньян пообещала оплатить переезд жителям приграничья

31 августа 2024 в 11:41 Размер текста - 17 +

Симоньян заявила, что РФ уже отвечает Украине за атаку приграничного Белгорода Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Главный редактор RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян сообщила, что она с мужем, телеведущим Тиграном Кеосаяном, оплатят переезд и проживание тем, кто живет на российско-украинской границе, которую атакуют ВСУ. Она также добавила, что за подобные действия и, в частности, за атаку на Белгород, Киев уже получает ответ от России. Новость по теме ВСУ ударили по многоквартирному дому и детсаду в Белгороде: что известно о жертвах и разрушениях «Я напоминаю всем жителям приграничья, кто хочет переехать на время, пока мы не угомоним упырей, что мы с Тиграном оплачиваем переезд и проживание», — заявила Симоньян в своем telegram-канале . Она также отметила, что Украина прямо сейчас получает ответ за обстрел Белгорода. Российский режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян в 2011 году возобновил работу студии «Голд Вижн», которая ранее была одним из его активов. Студия занимается производством кинематографической и телевизионной продукции. Также с 3 сентября 2016 года он стал ведущим вечернего развлекательного сатирического шоу «Международная пилорама» на телеканале «НТВ». ВСУ ударили по Белгороду вечером 30 августа. В результате этого погибло пять человек, еще 46 пострадали. Из них на данный момент в больнице находятся 37 человек, семеро — дети. Также Следственный комитет РФ по факту произошедшего возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главный редактор RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян сообщила, что она с мужем, телеведущим Тиграном Кеосаяном, оплатят переезд и проживание тем, кто живет на российско-украинской границе, которую атакуют ВСУ. Она также добавила, что за подобные действия и, в частности, за атаку на Белгород, Киев уже получает ответ от России. «Я напоминаю всем жителям приграничья, кто хочет переехать на время, пока мы не угомоним упырей, что мы с Тиграном оплачиваем переезд и проживание», — заявила Симоньян в своем telegram-канале. Она также отметила, что Украина прямо сейчас получает ответ за обстрел Белгорода. Российский режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян в 2011 году возобновил работу студии «Голд Вижн», которая ранее была одним из его активов. Студия занимается производством кинематографической и телевизионной продукции. Также с 3 сентября 2016 года он стал ведущим вечернего развлекательного сатирического шоу «Международная пилорама» на телеканале «НТВ». ВСУ ударили по Белгороду вечером 30 августа. В результате этого погибло пять человек, еще 46 пострадали. Из них на данный момент в больнице находятся 37 человек, семеро — дети. Также Следственный комитет РФ по факту произошедшего возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте.