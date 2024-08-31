Опубликован список туристов с пропавшего на Камчатке вертолета Ми-8

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Поселок Тазовский, Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий автономный округ, вертолет, авиакомпания ямал, ми-8, перевозка людей
Личности еще двух членов экипажа Ми-8 устанавливаются, передает РЕН ТВ Фото:

В интернете опубликовали список 19 туристов, которые находились на пропавшем в Камчатском крае вертолете Ми-8Т. На данный момент по факту его исчезновения проводятся поисково-спасательные работы.

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Возле вулкана Вачкажец на Камчатке пропал вертолет Ми-8: хронология событий. Видео

Среди туристов присутствуют: Юлия Р., Михаил Р., Татьяна Б., Александр Н., Евгения Н., Полина З. и другие. Телеканал РЕН ТВ приводит полный список пропавших людей. Также, по данным телеканала, командиром вертолета был Денис Б. Имена еще двух членов экипажа пока не установлены.

Вертолет Ми-8Т пропал с радаров на Камчатке 31 августа рядом с вулканом Вачкажец. Экипаж не вышел на связь спустя 10 минут после вылета. На борту воздушного судна находились 19 пассажиров и три члена экипажа. Сейчас начались поиски вертолета, передает VSE42.Ru. К отправке по маршруту пропавшего Ми-8 готовится вылететь наземная группа спасателей и еще один вертолет.

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В интернете опубликовали список 19 туристов, которые находились на пропавшем в Камчатском крае вертолете Ми-8Т. На данный момент по факту его исчезновения проводятся поисково-спасательные работы. Среди туристов присутствуют: Юлия Р., Михаил Р., Татьяна Б., Александр Н., Евгения Н., Полина З. и другие. Телеканал РЕН ТВ приводит полный список пропавших людей. Также, по данным телеканала, командиром вертолета был Денис Б. Имена еще двух членов экипажа пока не установлены. Вертолет Ми-8Т пропал с радаров на Камчатке 31 августа рядом с вулканом Вачкажец. Экипаж не вышел на связь спустя 10 минут после вылета. На борту воздушного судна находились 19 пассажиров и три члена экипажа. Сейчас начались поиски вертолета, передает VSE42.Ru. К отправке по маршруту пропавшего Ми-8 готовится вылететь наземная группа спасателей и еще один вертолет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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