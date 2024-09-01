Минобороны Украины ожидает разрешения США бомбить Россию

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Умеров ждет от США разрешение бить дальнобойными ракетами по территориям РФ
Умеров ждет от США разрешение бить дальнобойными ракетами по территориям РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина ждет разрешения от США по нанесению ударов дальнобойным оружием по целям на территории России после передачи списка возможных целей. Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров. 

«Мы объяснили [США], какие возможности требуются нам, <...> надеюсь, что нас услышали», — сообщил Умеров в интервью американскому телеканалу CNN. По его словам, Белый дом пока не решил снять запрет на применение западного орудия против целей на территории РФ.

В Вашингтоне уже устали от просьб президента Украина Владимира Зеленского об использовании западного оружия. В последний день августа, 31 числа, украинский лидер Владимир Зеленский вновь попросил у США, Великобритании, Франции и Германии разрешение бить предоставленным Украине вооружением по территориям РФ. Также Вашингтону был предоставлен список целей для ударов. В США пока не приняли окончательного решения по данному вопросу.

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Украина ждет разрешения от США по нанесению ударов дальнобойным оружием по целям на территории России после передачи списка возможных целей. Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.  «Мы объяснили [США], какие возможности требуются нам, <...> надеюсь, что нас услышали», — сообщил Умеров в интервью американскому телеканалу CNN. По его словам, Белый дом пока не решил снять запрет на применение западного орудия против целей на территории РФ. В Вашингтоне уже устали от просьб президента Украина Владимира Зеленского об использовании западного оружия. В последний день августа, 31 числа, украинский лидер Владимир Зеленский вновь попросил у США, Великобритании, Франции и Германии разрешение бить предоставленным Украине вооружением по территориям РФ. Также Вашингтону был предоставлен список целей для ударов. В США пока не приняли окончательного решения по данному вопросу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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