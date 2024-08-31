31 августа 2024

CNN: Киев передал США список целей для ударов по России

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Рустем Умеров заявил о передаче списка целей для ударов по РФ Фото:

Глава Минобороны Украины Рустем Умеров заявил о передаче США списка целей для ударов по России. Об этом он сообщил в интервью американскому телеканалу CNN.

«Украина предоставила список соответствующих целей. Я надеюсь, что нас услышали», — передает слова Умерова CNN. Так он прокомментировал просьбу Киева о снятии ограничений на использование оружия нанесения ударов по объектам на территории РФ. Власти США пока не приняли окончательного решения по данному вопросу, продолжается обсуждение возможности предоставления Украине оружия дальнего радиуса действия, передает телеканал.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский вновь попросил у США и стран Европы разрешение бить предоставленным Украине вооружением по РФ. Он заявил о необходимости получить дальнобойные снаряды и ракеты.

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Глава Минобороны Украины Рустем Умеров заявил о передаче США списка целей для ударов по России. Об этом он сообщил в интервью американскому телеканалу CNN. «Украина предоставила список соответствующих целей. Я надеюсь, что нас услышали», — передает слова Умерова CNN. Так он прокомментировал просьбу Киева о снятии ограничений на использование оружия нанесения ударов по объектам на территории РФ. Власти США пока не приняли окончательного решения по данному вопросу, продолжается обсуждение возможности предоставления Украине оружия дальнего радиуса действия, передает телеканал. Ранее украинский лидер Владимир Зеленский вновь попросил у США и стран Европы разрешение бить предоставленным Украине вооружением по РФ. Он заявил о необходимости получить дальнобойные снаряды и ракеты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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