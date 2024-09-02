Финдиректор РФС погиб при крушении вертолета на Камчатке

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При крушении вертолета на Камчатке погиб Арсений Замятин и его супруга, заявили в РФС Фото:
новость из сюжета
В Камчатском крае потерпел крушение вертолет Ми-8 в районе вулкана Вачкажец

Финдиректор Российского футбольного союза (РФС) Арсений Замятин и его жена Полина погибли во время крушения вертолета Ми-8 в Камчатском крае в районе потухшего вулкана Вачкажец. Информацию подтвердили в организации.

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«Финансовый директор РФС Арсений Замятин погиб в результате крушения вертолета на Камчатке», — передает РИА Новости. Также в союзе подтвердили информацию о гибели жены Замятина.

Утром 31 августа появились первые сообщения о пропаже с радаров Ми-8. Причиной его крушения стало столкновение с сопкой (невысокой горой), никто не выжил.

Позже министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев сообщил о нахождении всех тел погибших. Спасательные команды, работавшие на месте, были эвакуированы примерно через полчаса после завершения операции. Тела погибших уже переданы в органы судебно-медицинской экспертизы для проведения необходимых процедур и установления причин смерти.

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Финдиректор Российского футбольного союза (РФС) Арсений Замятин и его жена Полина погибли во время крушения вертолета Ми-8 в Камчатском крае в районе потухшего вулкана Вачкажец. Информацию подтвердили в организации. «Финансовый директор РФС Арсений Замятин погиб в результате крушения вертолета на Камчатке», — передает РИА Новости. Также в союзе подтвердили информацию о гибели жены Замятина. Утром 31 августа появились первые сообщения о пропаже с радаров Ми-8. Причиной его крушения стало столкновение с сопкой (невысокой горой), никто не выжил. Позже министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев сообщил о нахождении всех тел погибших. Спасательные команды, работавшие на месте, были эвакуированы примерно через полчаса после завершения операции. Тела погибших уже переданы в органы судебно-медицинской экспертизы для проведения необходимых процедур и установления причин смерти.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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