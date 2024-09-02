Финдиректор РФС погиб при крушении вертолета на Камчатке

Финдиректор Российского футбольного союза (РФС) Арсений Замятин и его жена Полина погибли во время крушения вертолета Ми-8 в Камчатском крае в районе потухшего вулкана Вачкажец. Информацию подтвердили в организации.
«Финансовый директор РФС Арсений Замятин погиб в результате крушения вертолета на Камчатке», — передает РИА Новости. Также в союзе подтвердили информацию о гибели жены Замятина.
Утром 31 августа появились первые сообщения о пропаже с радаров Ми-8. Причиной его крушения стало столкновение с сопкой (невысокой горой), никто не выжил.
Позже министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев сообщил о нахождении всех тел погибших. Спасательные команды, работавшие на месте, были эвакуированы примерно через полчаса после завершения операции. Тела погибших уже переданы в органы судебно-медицинской экспертизы для проведения необходимых процедур и установления причин смерти.
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