На Камчатке найдены все тела погибших при крушении вертолета Ми-8

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, вертолет, спасательная операция, stock
Тела всех погибших при крушении вертолета на Камчатке найдены, сообщили власти Фото:
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В Камчатском крае потерпел крушение вертолет Ми-8 в районе вулкана Вачкажец

Все тела летевших в вертолете Ми-8 найдены. Об этом сообщили местные власти.

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«Камчатские спасатели обнаружили все тела погибших при крушении Ми-8», — передает РАИ «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» со ссылкой на министра по ЧС Камчатского края Сергея Лебедева. Спасателей с места трагедии заберут приблизительно через полчаса. Все тела погибших переданы органам судебно-медицинской экспертизы (СМЭ).

Первые сообщения о пропаже с радаров вертолета появились утром 31 августа. Причиной крушения вертолета Ми-8 на Камчатке стало столкновение с сопкой (невысокой горой). Был опубликован список туристов. Среди них находился финдиректор РФС Арсений Замятин. Сообщалось, что выживших при крушении вертолета нет.

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Все тела летевших в вертолете Ми-8 найдены. Об этом сообщили местные власти. «Камчатские спасатели обнаружили все тела погибших при крушении Ми-8», — передает РАИ «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» со ссылкой на министра по ЧС Камчатского края Сергея Лебедева. Спасателей с места трагедии заберут приблизительно через полчаса. Все тела погибших переданы органам судебно-медицинской экспертизы (СМЭ). Первые сообщения о пропаже с радаров вертолета появились утром 31 августа. Причиной крушения вертолета Ми-8 на Камчатке стало столкновение с сопкой (невысокой горой). Был опубликован список туристов. Среди них находился финдиректор РФС Арсений Замятин. Сообщалось, что выживших при крушении вертолета нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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