ВСУ потеряли более 10 единиц техники под Курском: главное о боях в регионе к утру 3 сентября

ВСУ потеряли за сутки более 10 единиц техники на курском направлении

03 сентября 2024 в 06:29 Размер текста - 17 +

Западная техника не помогает ВСУ изменить исход боев Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВС РФ за истекшие сутки в боях под Курском уничтожили боевую машину Stryker и реактивную систему залпового огня RAK-1. В общей сложности было подбито более 10 единиц техники. Российские бойцы продолжают теснить украинских диверсантов в регионе. Главное о ситуации в Курской области — в материале URA.RU. Украинская армия теряет технику За сутки силами ВС РФ были уничтожены более 10 единиц техники противника. Ликвидацией занимался спецназ «Ахмат» (2-я, 11-я и 165-я бригады). Под Курском была подорвана боевая машина Stryker, уничтожена реактивная система RAK-12, зенитный комплекс «Тунгуска» и два пункта управления беспилотными аппаратами. Потери врага раскрыл командир российского формирования генерал-майор Апти Алаудинов. В Курской области уничтожена база ВСУ С одной из обнаруженных баз украинские боевики запускали дроны. Противник лишился пункта управления беспилотниками в результате слаженной атаки ВС РФ. Алаудинов, докладывая о результатах боев в регионе, отметил заслуги российских бойцов, работающих на курском направлении. По его словам, «ребята трудятся не покладая рук». Был уничтожен один из опорников, с которых атаковали территории РФ Фото: U.S. Marine Corps / Cpl. Sean J. Berry Военные медики спасли двух пенсионеров после удара дрона Военным медикам удалось спасти двух раненых пенсионеров. Они пытались покинуть регион. При этом по гражданской машине целенаправленно ударил украинский дрон. Сейчас группы эвакуации и медики стали целями для атак ВСУ, пишет RT. Зеленский признал, что атака под Курском не облегчила положение ВСУ в Донбассе Нападение на Курскую область не улучшило положение украинской армии в Донбассе. Для киевского режима сейчас там сложная обстановка. В этом признался президент Украины Владимир Зеленский. По словам украинского лидера, нападение на Курскую область является частью масштабного плана. Он также подтвердил, что проведение операции связано с подготовкой ко второму мировому саммиту. Для ВСУ сложившаяся ситуация на покровском и торецком направлениях остается сложной Фото: U.S. Army National Guard / Staff Sgt. Ron Lee Военкор сообщил о переходе к позиционным боям В Курской области начались позиционные бои из-за того, что ВСУ утратили потенциал для наступления. У почти половины раненых солдат фиксируют пулевые ранения. Ранее преобладали — осколочные. Это свидетельствует о минимальной дистанции боев, где решают не залпы артиллерии, а ближний бой, отметил российский военкор Роман Сапоньков. По его мнению, украинские боевики исчерпают все свои ресурсы через месяц. Дистанция вооруженных столкновений свелась к минимуму Фото: 45th Infantry Brigade Combat Team / Sgt. Anthony Jones Редакция URA.RU обратилась за комментарием теме публикации в Минобороны РФ. Ответ ожидается. В США развеяли миф о достижениях ВСУ Вторжение в Курскую область не позволило Киеву получить преимущество. С военной точки зрения, занятая боевиками территория крайне незначительна и не имеет важных городов, транзитных путей или заводов. Об этом сообщает американское издание The Wall Street Journal. По мнению журналиста Чейя Боуза, попытка атаковать регион может стать для Зеленского «началом конца». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ВС РФ за истекшие сутки в боях под Курском уничтожили боевую машину Stryker и реактивную систему залпового огня RAK-1. В общей сложности было подбито более 10 единиц техники. Российские бойцы продолжают теснить украинских диверсантов в регионе. Главное о ситуации в Курской области — в материале URA.RU. За сутки силами ВС РФ были уничтожены более 10 единиц техники противника. Ликвидацией занимался спецназ «Ахмат» (2-я, 11-я и 165-я бригады). Под Курском была подорвана боевая машина Stryker, уничтожена реактивная система RAK-12, зенитный комплекс «Тунгуска» и два пункта управления беспилотными аппаратами. Потери врага раскрыл командир российского формирования генерал-майор Апти Алаудинов. С одной из обнаруженных баз украинские боевики запускали дроны. Противник лишился пункта управления беспилотниками в результате слаженной атаки ВС РФ. Алаудинов, докладывая о результатах боев в регионе, отметил заслуги российских бойцов, работающих на курском направлении. По его словам, «ребята трудятся не покладая рук». Военным медикам удалось спасти двух раненых пенсионеров. Они пытались покинуть регион. При этом по гражданской машине целенаправленно ударил украинский дрон. Сейчас группы эвакуации и медики стали целями для атак ВСУ, пишет RT. Нападение на Курскую область не улучшило положение украинской армии в Донбассе. Для киевского режима сейчас там сложная обстановка. В этом признался президент Украины Владимир Зеленский. По словам украинского лидера, нападение на Курскую область является частью масштабного плана. Он также подтвердил, что проведение операции связано с подготовкой ко второму мировому саммиту. В Курской области начались позиционные бои из-за того, что ВСУ утратили потенциал для наступления. У почти половины раненых солдат фиксируют пулевые ранения. Ранее преобладали — осколочные. Это свидетельствует о минимальной дистанции боев, где решают не залпы артиллерии, а ближний бой, отметил российский военкор Роман Сапоньков. По его мнению, украинские боевики исчерпают все свои ресурсы через месяц. Редакция URA.RU обратилась за комментарием теме публикации в Минобороны РФ. Ответ ожидается. Вторжение в Курскую область не позволило Киеву получить преимущество. С военной точки зрения, занятая боевиками территория крайне незначительна и не имеет важных городов, транзитных путей или заводов. Об этом сообщает американское издание The Wall Street Journal. По мнению журналиста Чейя Боуза, попытка атаковать регион может стать для Зеленского «началом конца».