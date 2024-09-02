02 сентября 2024

К поискам бесследно пропавшей школьницы в Нижнем Тагиле подключили кинологов

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения правозащитнику Алексею Соколову. Екатеринбург , полицейский с собакой, полиция, правопорядок, конвой, кинолог с собакой
Зона поисков постепенно увеличивается Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) к поискам пропавшей 12-летней Анастасии Якиной подключились кинологи. Девочку ищут уже четвертые сутки. Об этом сообщили в региональном поисковом отряде «ЛизаАлерт».

«За прошедшую ночь в поисках приняли участие более 50 человек. Среди них — сотрудники полиции и кинологи, добровольцы ДПСО „ЛизаАлерт“, поисковых отрядов „Скорпион“ и „Феникс“. Также участие принимали местные неравнодушные жители», — пишет пресс-служба отряда в соцсети «ВКонтакте».

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По городу размещено более 200 ориентировок. Добровольцы осмотрели заброшенные здания, подъезды, подвалы и колодцы. Зона поисков постепенно расширяется. «За это время поступило несколько сообщений о том, что похожую девочку видели в разных районах города. К сожалению, ни одно из них не подтвердилось. Полиция и добровольцы также пока не нашли никакой информации, которая смогла бы привести к обнаружению Насти», — добавили в отряде.

Спасатели организовали штаб на улице Окунева, 36. Если вы хотите помочь, то свяжитесь с волонтерами 8 (800) 700-54-52 или 112. Чтобы стать участником поисков, нужно пройти регистрацию, тепло одеться и взять с собой перекус и обмундирование.

Рост Якиной — 150 сантиметров, у нее русые волосы ниже плеч. Анастасия была одета в черные кроссовки, темно-синие штаны и розовую куртку. Если вы знаете местоположение девочки, сообщите по номеру 8 (343) 597-68-02 или на линию 02.

О пропаже Анастасии стало известно 1 сентября. Отец сначала пытался сам найти девочку, но не смог. После этого он обратился за помощью к силовикам. Они вместе с волонтерами ведут поиски. В частности, поиски прошли на кладбище. У спасателей была версия, что Анастасия может быть возле могилы мамы, которая скончалась в прошлом месяце. 2 сентября полицейские даже прошлись по школьным линейкам, но тщетно.

Анастасию ищут уже четвертые сутки
Анастасию ищут уже четвертые сутки
Фото:

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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) к поискам пропавшей 12-летней Анастасии Якиной подключились кинологи. Девочку ищут уже четвертые сутки. Об этом сообщили в региональном поисковом отряде «ЛизаАлерт». «За прошедшую ночь в поисках приняли участие более 50 человек. Среди них — сотрудники полиции и кинологи, добровольцы ДПСО „ЛизаАлерт“, поисковых отрядов „Скорпион“ и „Феникс“. Также участие принимали местные неравнодушные жители», — пишет пресс-служба отряда в соцсети «ВКонтакте». По городу размещено более 200 ориентировок. Добровольцы осмотрели заброшенные здания, подъезды, подвалы и колодцы. Зона поисков постепенно расширяется. «За это время поступило несколько сообщений о том, что похожую девочку видели в разных районах города. К сожалению, ни одно из них не подтвердилось. Полиция и добровольцы также пока не нашли никакой информации, которая смогла бы привести к обнаружению Насти», — добавили в отряде. Спасатели организовали штаб на улице Окунева, 36. Если вы хотите помочь, то свяжитесь с волонтерами 8 (800) 700-54-52 или 112. Чтобы стать участником поисков, нужно пройти регистрацию, тепло одеться и взять с собой перекус и обмундирование. Рост Якиной — 150 сантиметров, у нее русые волосы ниже плеч. Анастасия была одета в черные кроссовки, темно-синие штаны и розовую куртку. Если вы знаете местоположение девочки, сообщите по номеру 8 (343) 597-68-02 или на линию 02. О пропаже Анастасии стало известно 1 сентября. Отец сначала пытался сам найти девочку, но не смог. После этого он обратился за помощью к силовикам. Они вместе с волонтерами ведут поиски. В частности, поиски прошли на кладбище. У спасателей была версия, что Анастасия может быть возле могилы мамы, которая скончалась в прошлом месяце. 2 сентября полицейские даже прошлись по школьным линейкам, но тщетно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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