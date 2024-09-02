К поискам бесследно пропавшей школьницы в Нижнем Тагиле подключили кинологов

03 сентября 2024 в 10:00 Размер текста - 17 +

Зона поисков постепенно увеличивается Фото: Илья Московец © URA.RU В Нижнем Тагиле (Свердловская область) к поискам пропавшей 12-летней Анастасии Якиной подключились кинологи. Девочку ищут уже четвертые сутки. Об этом сообщили в региональном поисковом отряде «ЛизаАлерт». «За прошедшую ночь в поисках приняли участие более 50 человек. Среди них — сотрудники полиции и кинологи, добровольцы ДПСО „ЛизаАлерт“, поисковых отрядов „Скорпион“ и „Феникс“. Также участие принимали местные неравнодушные жители», — пишет пресс-служба отряда в соцсети «ВКонтакте». Новость по теме «Была дома одна»: новая версия загадочного исчезновения школьницы в Нижнем Тагиле По городу размещено более 200 ориентировок. Добровольцы осмотрели заброшенные здания, подъезды, подвалы и колодцы. Зона поисков постепенно расширяется. «За это время поступило несколько сообщений о том, что похожую девочку видели в разных районах города. К сожалению, ни одно из них не подтвердилось. Полиция и добровольцы также пока не нашли никакой информации, которая смогла бы привести к обнаружению Насти», — добавили в отряде. Спасатели организовали штаб на улице Окунева, 36. Если вы хотите помочь, то свяжитесь с волонтерами 8 (800) 700-54-52 или 112. Чтобы стать участником поисков, нужно пройти регистрацию, тепло одеться и взять с собой перекус и обмундирование. Рост Якиной — 150 сантиметров, у нее русые волосы ниже плеч. Анастасия была одета в черные кроссовки, темно-синие штаны и розовую куртку. Если вы знаете местоположение девочки, сообщите по номеру 8 (343) 597-68-02 или на линию 02. О пропаже Анастасии стало известно 1 сентября. Отец сначала пытался сам найти девочку, но не смог. После этого он обратился за помощью к силовикам. Они вместе с волонтерами ведут поиски. В частности, поиски прошли на кладбище. У спасателей была версия, что Анастасия может быть возле могилы мамы, которая скончалась в прошлом месяце. 2 сентября полицейские даже прошлись по школьным линейкам, но тщетно. Анастасию ищут уже четвертые сутки Фото: предоставлено МУ МВД «Нижнетагильское» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) к поискам пропавшей 12-летней Анастасии Якиной подключились кинологи. Девочку ищут уже четвертые сутки. Об этом сообщили в региональном поисковом отряде «ЛизаАлерт». «За прошедшую ночь в поисках приняли участие более 50 человек. Среди них — сотрудники полиции и кинологи, добровольцы ДПСО „ЛизаАлерт“, поисковых отрядов „Скорпион“ и „Феникс“. Также участие принимали местные неравнодушные жители», — пишет пресс-служба отряда в соцсети «ВКонтакте». По городу размещено более 200 ориентировок. Добровольцы осмотрели заброшенные здания, подъезды, подвалы и колодцы. Зона поисков постепенно расширяется. «За это время поступило несколько сообщений о том, что похожую девочку видели в разных районах города. К сожалению, ни одно из них не подтвердилось. Полиция и добровольцы также пока не нашли никакой информации, которая смогла бы привести к обнаружению Насти», — добавили в отряде. Спасатели организовали штаб на улице Окунева, 36. Если вы хотите помочь, то свяжитесь с волонтерами 8 (800) 700-54-52 или 112. Чтобы стать участником поисков, нужно пройти регистрацию, тепло одеться и взять с собой перекус и обмундирование. Рост Якиной — 150 сантиметров, у нее русые волосы ниже плеч. Анастасия была одета в черные кроссовки, темно-синие штаны и розовую куртку. Если вы знаете местоположение девочки, сообщите по номеру 8 (343) 597-68-02 или на линию 02. О пропаже Анастасии стало известно 1 сентября. Отец сначала пытался сам найти девочку, но не смог. После этого он обратился за помощью к силовикам. Они вместе с волонтерами ведут поиски. В частности, поиски прошли на кладбище. У спасателей была версия, что Анастасия может быть возле могилы мамы, которая скончалась в прошлом месяце. 2 сентября полицейские даже прошлись по школьным линейкам, но тщетно.