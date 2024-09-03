Россия и Монголия договорились реконструировать ТЭЦ в Улан-Баторе. Это решение укрепит положение Москвы не только в регионе, но и в мире. Как объяснил URA.RU заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов, соглашение двух стран подтверждает высокий уровень отечественных наработок и независимость России от западного оборудования.
3 сентября президент России Владимир Путин встретился с главой Монголии Ухнагийном Хурэлсухом. Состоялись двусторонние переговоры в узком и расширенном составах. Стороны обсуждали ключевые вопросы, проекты, важные для Москвы и Улан-Батора. По итогам переговоров стороны подписали соглашение между правительством РФ и правительством Монголии о разработке базового проекта реконструкции тепловой электростанции ТЭЦ-3 города Улан-Батор.
«Наше партнерство в энергетике не ограничивается экспортом углеводородов. Российская компания „Интер РАО“ рассчитывает подключиться к модернизации и реконструкции Улан-Баторской ТЭЦ-3, помочь в установке нового оборудования и трехкратно увеличить генерирующую мощность станции. Это позволит повысить надежность снабжения жителей столицы Монголии светом и теплом», — сказал Путин по итогам переговоров с президентом Монголии Ухнагийном Хурэлсухом.
Россия — одна из немногих стран, способных заниматься реконструкцией электростанций и производить необходимое оборудование, заявил Александр Фролов. «Мы являемся страной, способной это сделать. Мы доказали на практике, что можем реконструировать электростанции, у нас за последние более чем 10 лет было реконструировано большое количество электростанций», — объяснил эксперт.
По его словам, Россия добилась успехов в замене оборудования из недружественных стран, которые ранее использовались в ТЭЦ. Теперь существует возможность проводить различные реконструкции.
«Учитывая наши тесные контакты [с Монголией], довольно давно развивающиеся, то почему бы и не заняться реконструкцией. Мы способны это сделать, мы близко расположены, у нас есть опыт, у нас есть возможности. Вот, поэтому данное соглашение было подписано», — резюмировал Фролов.
Улан-Баторская ТЭЦ-3, на которую приходится более трети генерирующих мощностей, введена в эксплуатацию в 1974 году. Известно, что российские специалисты уже принимали участие в подобных проектах в Монголии. Так, российская компания «Ротек» и Уральский турбинный завод занимались модернизацией крупнейшей монгольской станции, Улан-Баторской ТЭЦ-4.
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