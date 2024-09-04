Отец убитой в Тагиле девочки, пытавшийся отомстить обвиняемому, попал в полицию

04 сентября 2024 в 23:12 Размер текста - 17 +

Мужчина находится в ОП-17 (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Тагиле нашли убитой пропавшую 11-летнюю школьницу Отец убитой 11-летней школьницы в Нижнем Тагиле (Свердловская область) попал в дежурную часть после попытки устроить самосуд над обвиняемым во время следственного эксперимента, который проходил на месте трагедии днем 4 сентября. Мужчину, переживающего сильное горе, продержат в полиции минимум до утра. Информацию URA.RU сообщил местный житель и подтвердил источник в силовой среде. Ранее агентство писало, что отец девочки, взяв нож в своей квартире, попытался выйти на улицу, где находился обвиняемый. Но его вовремя остановили оперативники. «После этого его доставили в отдел полиции №17, чтобы успокоить», — сказал первый собеседник агентства. По словам второго, в дежурной части мужчину продержат либо до утра, либо сутки. В свердловских силовых структурах от комментариев по теме воздержались. Убийство, по данным областного СК, произошло 31 августа в общежитии на улице Юности, 39. По предварительным данным, сосед — Владимир Александров — сначала изнасиловал девочку, потом убил и спрятал труп. После этого он собирался скрыться, улетев в Москву, но был задержан в столичном аэропорту. Доставив в Тагил, с ним провели следственный эксперимент, а после ему предъявили обвинение. Свою вину он признал и раскаялся. 5 сентября суд изберет ему меру пресечения. Подробнее о громком деле — в сюжете агентства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Отец убитой 11-летней школьницы в Нижнем Тагиле (Свердловская область) попал в дежурную часть после попытки устроить самосуд над обвиняемым во время следственного эксперимента, который проходил на месте трагедии днем 4 сентября. Мужчину, переживающего сильное горе, продержат в полиции минимум до утра. Информацию URA.RU сообщил местный житель и подтвердил источник в силовой среде. Ранее агентство писало, что отец девочки, взяв нож в своей квартире, попытался выйти на улицу, где находился обвиняемый. Но его вовремя остановили оперативники. «После этого его доставили в отдел полиции №17, чтобы успокоить», — сказал первый собеседник агентства. По словам второго, в дежурной части мужчину продержат либо до утра, либо сутки. В свердловских силовых структурах от комментариев по теме воздержались. Убийство, по данным областного СК, произошло 31 августа в общежитии на улице Юности, 39. По предварительным данным, сосед — Владимир Александров — сначала изнасиловал девочку, потом убил и спрятал труп. После этого он собирался скрыться, улетев в Москву, но был задержан в столичном аэропорту. Доставив в Тагил, с ним провели следственный эксперимент, а после ему предъявили обвинение. Свою вину он признал и раскаялся. 5 сентября суд изберет ему меру пресечения. Подробнее о громком деле — в сюжете агентства.