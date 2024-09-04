Отец убитой в Тагиле девочки, пытавшийся отомстить обвиняемому, попал в полицию

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Коркино. Роза. Челябинск., дежурная часть, коркино
Мужчина находится в ОП-17 (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Нижнем Тагиле нашли убитой пропавшую 11-летнюю школьницу

Отец убитой 11-летней школьницы в Нижнем Тагиле (Свердловская область) попал в дежурную часть после попытки устроить самосуд над обвиняемым во время следственного эксперимента, который проходил на месте трагедии днем 4 сентября. Мужчину, переживающего сильное горе, продержат в полиции минимум до утра. Информацию URA.RU сообщил местный житель и подтвердил источник в силовой среде.

Ранее агентство писало, что отец девочки, взяв нож в своей квартире, попытался выйти на улицу, где находился обвиняемый. Но его вовремя остановили оперативники. «После этого его доставили в отдел полиции №17, чтобы успокоить», — сказал первый собеседник агентства. По словам второго, в дежурной части мужчину продержат либо до утра, либо сутки. В свердловских силовых структурах от комментариев по теме воздержались.

Убийство, по данным областного СК, произошло 31 августа в общежитии на улице Юности, 39. По предварительным данным, сосед — Владимир Александров — сначала изнасиловал девочку, потом убил и спрятал труп. После этого он собирался скрыться, улетев в Москву, но был задержан в столичном аэропорту. Доставив в Тагил, с ним провели следственный эксперимент, а после ему предъявили обвинение. Свою вину он признал и раскаялся. 5 сентября суд изберет ему меру пресечения. Подробнее о громком деле — в сюжете агентства.

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Отец убитой 11-летней школьницы в Нижнем Тагиле (Свердловская область) попал в дежурную часть после попытки устроить самосуд над обвиняемым во время следственного эксперимента, который проходил на месте трагедии днем 4 сентября. Мужчину, переживающего сильное горе, продержат в полиции минимум до утра. Информацию URA.RU сообщил местный житель и подтвердил источник в силовой среде. Ранее агентство писало, что отец девочки, взяв нож в своей квартире, попытался выйти на улицу, где находился обвиняемый. Но его вовремя остановили оперативники. «После этого его доставили в отдел полиции №17, чтобы успокоить», — сказал первый собеседник агентства. По словам второго, в дежурной части мужчину продержат либо до утра, либо сутки. В свердловских силовых структурах от комментариев по теме воздержались. Убийство, по данным областного СК, произошло 31 августа в общежитии на улице Юности, 39. По предварительным данным, сосед — Владимир Александров — сначала изнасиловал девочку, потом убил и спрятал труп. После этого он собирался скрыться, улетев в Москву, но был задержан в столичном аэропорту. Доставив в Тагил, с ним провели следственный эксперимент, а после ему предъявили обвинение. Свою вину он признал и раскаялся. 5 сентября суд изберет ему меру пресечения. Подробнее о громком деле — в сюжете агентства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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