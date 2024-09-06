Суд арестовал счета умершего в СИЗО фигуранта по делу о сухпайках для ВС РФ

Банковские счета бизнесмена Игоря Котельникова были арестованы по решению суда в связи с расследованием дела о поставке некачественных сухпайков для армии. Об этом говорится в материалах дела.
«В июне следствие арестовало средства Котельникова, речь идет о десяти банковских счетах», — говорится в документах. Информацию передает РИА Новости.
Бизнесмен Игорь Котельников скончался в СИЗО 8 июля. Член Совета при президенте по правам человека Ева Меркачева сообщила, что бизнесмену стало плохо в карцере СИЗО, у него остановилось сердце, помочь ему не смогли.
Котельников обвинялся в даче взяток сотрудникам Минобороны РФ. По версии следствия, он был посредником, гарантировавшим за «откаты» выгодные контракты предпринимателям, которые сотрудничали с военным ведомством. Однако виновным на момент смерти фигурант еще не был признан.
Он стал четвертым фигурантом по делу бывшего замминистра обороны Дмитрия Булгакова, который обвиняется в поставках некачественной еды в российские войска по завышенной стоимости. Используя свое служебное положение, Булгаков лоббировал заключение контрактов Минобороны с коммерческими структурами и за это получал откаты, считает следствие.
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