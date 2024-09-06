Суд арестовал счета умершего в СИЗО фигуранта по делу о сухпайках для ВС РФ

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Счета крупного бизнесмена Котельникова были арестованы после его смерти, следует из документов Фото:
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Уголовные дела в Минобороны России

Банковские счета бизнесмена Игоря Котельникова были арестованы по решению суда в связи с расследованием дела о поставке некачественных сухпайков для армии. Об этом говорится в материалах дела.

«В июне следствие арестовало средства Котельникова, речь идет о десяти банковских счетах», — говорится в документах. Информацию передает РИА Новости.

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Бизнесмен Игорь Котельников скончался в СИЗО 8 июля. Член Совета при президенте по правам человека Ева Меркачева сообщила, что бизнесмену стало плохо в карцере СИЗО, у него остановилось сердце, помочь ему не смогли.

Котельников обвинялся в даче взяток сотрудникам Минобороны РФ. По версии следствия, он был посредником, гарантировавшим за «откаты» выгодные контракты предпринимателям, которые сотрудничали с военным ведомством. Однако виновным на момент смерти фигурант еще не был признан.

Он стал четвертым фигурантом по делу бывшего замминистра обороны Дмитрия Булгакова, который обвиняется в поставках некачественной еды в российские войска по завышенной стоимости. Используя свое служебное положение, Булгаков лоббировал заключение контрактов Минобороны с коммерческими структурами и за это получал откаты, считает следствие.

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Банковские счета бизнесмена Игоря Котельникова были арестованы по решению суда в связи с расследованием дела о поставке некачественных сухпайков для армии. Об этом говорится в материалах дела. «В июне следствие арестовало средства Котельникова, речь идет о десяти банковских счетах», — говорится в документах. Информацию передает РИА Новости. Бизнесмен Игорь Котельников скончался в СИЗО 8 июля. Член Совета при президенте по правам человека Ева Меркачева сообщила, что бизнесмену стало плохо в карцере СИЗО, у него остановилось сердце, помочь ему не смогли. Котельников обвинялся в даче взяток сотрудникам Минобороны РФ. По версии следствия, он был посредником, гарантировавшим за «откаты» выгодные контракты предпринимателям, которые сотрудничали с военным ведомством. Однако виновным на момент смерти фигурант еще не был признан. Он стал четвертым фигурантом по делу бывшего замминистра обороны Дмитрия Булгакова, который обвиняется в поставках некачественной еды в российские войска по завышенной стоимости. Используя свое служебное положение, Булгаков лоббировал заключение контрактов Минобороны с коммерческими структурами и за это получал откаты, считает следствие.
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