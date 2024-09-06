На Украине массовые взрывы, западная техника горит под Курском: карта СВО на 6 сентября

РИАН: спецназ «Ахмат» не дал ВСУ прорваться в село под Курском

06 сентября 2024 в 12:38 Размер текста - 17 +

Чеченский «Ахмат» не дал ВСУ прорваться в село под Суджей Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Жительница Большесолдатского района Курской области Зоя Андрианова рассказала, что бойцы спецназа «Ахмат» из Чечни успешно останавливают продвижение ВСУ на курском направлении. Так, всего три военных смогли противостоять украинским бойцам на этом участке фронта и обеспечили надежную оборону, не дав ВСУ прорваться в село под Суджей. Также в Курской области силами ВС РФ было уничтожено множество украинской техники и личного состава. Карта боевых действий на Украине и в Курской области — в материале URA.RU. Курское направление Курянка Зоя Андрианова поделилась информацией о действиях чеченского спецназа «Ахмат». По ее словам, всего три бойца спецназа смогли остановить продвижение украинских военных в регионе. Она уточнила, что «ахматовцы» обеспечили надежную оборону и не позволили врагу проникнуть в село, пока там находились местные жители. Командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов в своем telegram-канале сообщил, что ВС РФ за прошедшие сутки уничтожили три миномета ВСУ, артиллерийскую установку М777 и три расчета БПЛА «Баба-яга». Также, по его словам, на кореневском направлении в регионе противник «выжигается», работа российских военных идет активно. Кроме того, экипаж российского многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 осуществил бомбовую атаку на подразделение ВСУ, расположенном в приграничной зоне Курской области. Для нанесения удара использовался универсальный модуль планирования и коррекции (УМПК), заявили в Минобороны РФ. Также Минобороны сообщило об успешной операции российских подразделений группировки «Север» под Курском. В ходе операции была уничтожена позиция 155-мм самоходной артиллерийской установки Caesar французского производства. Оператор разведывательного БПЛА армии России обнаружил передвижение артиллерийской установки в районе населенного пункта Николаево-Дарьино Курской области. Кроме того, оборонное ведомство сообщило о действиях группировки «Север», которые препятствовали укреплению украинских военных в приграничной территории Курской области. Во время воздушной разведки были обнаружены места скопления боевиков ВСУ и уничтожены расчетом РСЗО «Град». Донецкое направление ВСУ за прошедшие сутки 23 раза обстреляли территорию ДНР. В результате погиб один мирный житель, также повреждения получили автомобиль и восемь домов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Также ВС РФ нанесли массированный ракетный удар по населенному пункту Райгородок, расположенному вблизи Краматорска. Координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев заявил, что Райгородок используется ВСУ как элемент второй линии обороны. По его словам, в населенном пункте проходит ротация подразделений, а также их пополнение боекомплектом и военной техникой. Кроме того, Сергей Лебедев сообщил, что мост на трассе М-04 и колонна техники ВС Украины были атакованы в районе Красноармейска. Во время атаки мост пересекала небольшая колонна украинской техники, состоящая из четырех единиц. Также в районе Цукурино под Селидово в ДНР ликвидировали самоходную артиллерийскую установку Caesar ВСУ, произведенную во Франции. Сватовско-кременское направление Военный эксперт Андрей Марочко сообщил о масштабных наступательных действиях ВС РФ на сватовско-кременском направлении в Харьковской области. По его словам, российские войска усилили давление на украинские позиции, что позволило улучшить тактическое положение и занять более выгодные рубежи. Марочко добавил, что подразделения ВС РФ продолжают наступление вблизи населенных пунктов Мясожаровка, Андреевка, Невское, Макеевка и Петровское. Также в Харьковской области ВС РФ нанесли удар по пригороду города. Сергей Лебедев сообщил, что на этот участок прибыли множество иностранных наемников, среди них большие потери, также там находилась техника ВСУ. Купянское и часовоярское направления На купянском направлении продолжается прорыв обороны ВСУ западнее Берестового и Песчаного, создавая выступ фронта глубиной до восьми километров. В районе южнее Часов Яра армия России прорвала оборону украинских военных и вышла к водоканалу Северский Донец — Донбасс, передает telegram-канал «Два майора». Покровское и угледарское направления На покровском направлении развивается наступление российских войск на Покровск (Красноармейск). В то время как противник вывозит оборудование из шахт и демонтирует инфраструктуру, идут бои за Селидово. Кроме того, западнее Угледара ВС России закрепляются в Пречистовке. Подобное создает для них условия для дальнейших наступательных действий в направлении Времевки, передает telegram-канал «Два майора». Луганское направление Военный эксперт Андрей Марочко сообщил о ликвидации опорного пункта нацбатальона «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в РФ) в ходе его ротации под Кременной в ЛНР. Атака была осуществлена силами ВС РФ с использованием реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град». По данным Марочко, в результате удара потери украинского батальона составили порядка 10 бойцов. Кроме того, были уничтожены два пикапа, а позиции и укрепления опорного пункта получили критические повреждения. Львовское и каховское направления Сергей Лебедев сообщил, что ВС РФ ударили по складам и контейнерному терминалу ВСУ в пригороде Львова. Они использовались для хранения оружия и боеприпасов, доставленных из Польши. Также Минобороны РФ сообщило о действиях ульяновских артиллеристов-десантников, которые с помощью 152-миллиметровой гаубицы «Мста-Б» уничтожили скопление украинских пехотинцев на каховском участке фронта. Их целью стало укрытие на правом берегу Днепра. Запорожское направление В Запорожской области расчет самоходной артиллерийской установки (САУ) «Гиацинт-С» группировки войск «Днепр» нанес удар по укрепленному блиндажу ВС Украины на расстоянии 30 километров. В результате было поражено укрепление с военнослужащими, которое препятствовало продвижению российских штурмовиков, заявили командир орудия с позывным Замполит. Также ВС РФ продвинулись на участке, известным как работинский выступ. Он находится между населенными пунктами Работино и Вербовое в Запорожской области. Данная территория ранее находилась под контролем ВСУ. Действия российских войск привели к выравниванию линии боевого соприкосновения на этом участке, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов. Атаки ВСУ на регионы России Украинская армия три раза обстреляла Белгородскую область прошедшей ночью. Губернатор региона Вячеслав Гладков в своем telegram-канале написал, что повреждения получили 15 частных домов, в них пострадали фасады, кровля, остекление и заборы. Также повреждена крыша одного из промышленных помещений и крыша гаража. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жительница Большесолдатского района Курской области Зоя Андрианова рассказала, что бойцы спецназа «Ахмат» из Чечни успешно останавливают продвижение ВСУ на курском направлении. Так, всего три военных смогли противостоять украинским бойцам на этом участке фронта и обеспечили надежную оборону, не дав ВСУ прорваться в село под Суджей. Также в Курской области силами ВС РФ было уничтожено множество украинской техники и личного состава. Карта боевых действий на Украине и в Курской области — в материале URA.RU. Курянка Зоя Андрианова поделилась информацией о действиях чеченского спецназа «Ахмат». По ее словам, всего три бойца спецназа смогли остановить продвижение украинских военных в регионе. Она уточнила, что «ахматовцы» обеспечили надежную оборону и не позволили врагу проникнуть в село, пока там находились местные жители. Командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов в своем telegram-канале сообщил, что ВС РФ за прошедшие сутки уничтожили три миномета ВСУ, артиллерийскую установку М777 и три расчета БПЛА «Баба-яга». Также, по его словам, на кореневском направлении в регионе противник «выжигается», работа российских военных идет активно. Кроме того, экипаж российского многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 осуществил бомбовую атаку на подразделение ВСУ, расположенном в приграничной зоне Курской области. Для нанесения удара использовался универсальный модуль планирования и коррекции (УМПК), заявили в Минобороны РФ. Также Минобороны сообщило об успешной операции российских подразделений группировки «Север» под Курском. В ходе операции была уничтожена позиция 155-мм самоходной артиллерийской установки Caesar французского производства. Оператор разведывательного БПЛА армии России обнаружил передвижение артиллерийской установки в районе населенного пункта Николаево-Дарьино Курской области. Кроме того, оборонное ведомство сообщило о действиях группировки «Север», которые препятствовали укреплению украинских военных в приграничной территории Курской области. Во время воздушной разведки были обнаружены места скопления боевиков ВСУ и уничтожены расчетом РСЗО «Град». ВСУ за прошедшие сутки 23 раза обстреляли территорию ДНР. В результате погиб один мирный житель, также повреждения получили автомобиль и восемь домов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Также ВС РФ нанесли массированный ракетный удар по населенному пункту Райгородок, расположенному вблизи Краматорска. Координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев заявил, что Райгородок используется ВСУ как элемент второй линии обороны. По его словам, в населенном пункте проходит ротация подразделений, а также их пополнение боекомплектом и военной техникой. Кроме того, Сергей Лебедев сообщил, что мост на трассе М-04 и колонна техники ВС Украины были атакованы в районе Красноармейска. Во время атаки мост пересекала небольшая колонна украинской техники, состоящая из четырех единиц. Также в районе Цукурино под Селидово в ДНР ликвидировали самоходную артиллерийскую установку Caesar ВСУ, произведенную во Франции. Военный эксперт Андрей Марочко сообщил о масштабных наступательных действиях ВС РФ на сватовско-кременском направлении в Харьковской области. По его словам, российские войска усилили давление на украинские позиции, что позволило улучшить тактическое положение и занять более выгодные рубежи. Марочко добавил, что подразделения ВС РФ продолжают наступление вблизи населенных пунктов Мясожаровка, Андреевка, Невское, Макеевка и Петровское. Также в Харьковской области ВС РФ нанесли удар по пригороду города. Сергей Лебедев сообщил, что на этот участок прибыли множество иностранных наемников, среди них большие потери, также там находилась техника ВСУ. На купянском направлении продолжается прорыв обороны ВСУ западнее Берестового и Песчаного, создавая выступ фронта глубиной до восьми километров. В районе южнее Часов Яра армия России прорвала оборону украинских военных и вышла к водоканалу Северский Донец — Донбасс, передает telegram-канал «Два майора». На покровском направлении развивается наступление российских войск на Покровск (Красноармейск). В то время как противник вывозит оборудование из шахт и демонтирует инфраструктуру, идут бои за Селидово. Кроме того, западнее Угледара ВС России закрепляются в Пречистовке. Подобное создает для них условия для дальнейших наступательных действий в направлении Времевки, передает telegram-канал «Два майора». Военный эксперт Андрей Марочко сообщил о ликвидации опорного пункта нацбатальона «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в РФ) в ходе его ротации под Кременной в ЛНР. Атака была осуществлена силами ВС РФ с использованием реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град». По данным Марочко, в результате удара потери украинского батальона составили порядка 10 бойцов. Кроме того, были уничтожены два пикапа, а позиции и укрепления опорного пункта получили критические повреждения. Сергей Лебедев сообщил, что ВС РФ ударили по складам и контейнерному терминалу ВСУ в пригороде Львова. Они использовались для хранения оружия и боеприпасов, доставленных из Польши. Также Минобороны РФ сообщило о действиях ульяновских артиллеристов-десантников, которые с помощью 152-миллиметровой гаубицы «Мста-Б» уничтожили скопление украинских пехотинцев на каховском участке фронта. Их целью стало укрытие на правом берегу Днепра. В Запорожской области расчет самоходной артиллерийской установки (САУ) «Гиацинт-С» группировки войск «Днепр» нанес удар по укрепленному блиндажу ВС Украины на расстоянии 30 километров. В результате было поражено укрепление с военнослужащими, которое препятствовало продвижению российских штурмовиков, заявили командир орудия с позывным Замполит. Также ВС РФ продвинулись на участке, известным как работинский выступ. Он находится между населенными пунктами Работино и Вербовое в Запорожской области. Данная территория ранее находилась под контролем ВСУ. Действия российских войск привели к выравниванию линии боевого соприкосновения на этом участке, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов. Украинская армия три раза обстреляла Белгородскую область прошедшей ночью. Губернатор региона Вячеслав Гладков в своем telegram-канале написал, что повреждения получили 15 частных домов, в них пострадали фасады, кровля, остекление и заборы. Также повреждена крыша одного из промышленных помещений и крыша гаража.