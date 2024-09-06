В ЯНАО стартовали муниципальные выборы, а учителям пообещали миллионы: события дня

Первый день выборов на Ямале прошел без нарушений
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В ЯНАО начались выборы депутатов в местные думы
В ЯНАО начались выборы депутатов в местные думы Фото:

На Ямале завершился первый день выборов депутатов в местные думы, учителям пообещали миллионные гранты, а в Аксарке открыли новый сквер. Об этих и других событиях 6 сентября — читайте на URA.RU.

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На Ямале завершился первый день выборов депутатов в местные думы, учителям пообещали миллионные гранты, а в Аксарке открыли новый сквер. Об этих и других событиях 6 сентября — читайте на URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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