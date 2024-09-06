В ЯНАО стартовали муниципальные выборы, а учителям пообещали миллионы: события дня

В ЯНАО начались выборы депутатов в местные думы
На Ямале завершился первый день выборов депутатов в местные думы, учителям пообещали миллионные гранты, а в Аксарке открыли новый сквер. Об этих и других событиях 6 сентября — читайте на URA.RU.
- В ЯНАО начались выборы депутатов в местные думы. URA.RU вело трансляцию о ходе голосования.
- Мэр Салехарда Алексей Титовский принял участие в выборах депутатов местной городской думы. Он проголосовал на своем избирательном участке.
- Сотрудники полиции и Росгвардии проголосовали во время службы.
- Житель Салехарда перевел мошенникам более миллиона рублей. Злоумышленники стали использовать новую схему обмана.
- Глава Ямала Дмитрий Артюхов принял участие в выборах депутатов Салехардской городской думы восьмого созыва. Он проголосовал на своем избирательном участке.
- В аэропорту Надыма торжественно встретили участника СВО, который приехал в отпуск.
- Губернатор ЯНАО посадил березу в Парке Победы Салехарда, которую ему подарила школьница из Пурпе во время «Честного маршрута».
- В Ноябрьске сбили ребенка. Наезд был совершен во дворе жилого дома.
- Авиакомпания из Ямала получит компенсацию за ущерб, причиненный в результате инцидента в аэропорту Нового Уренгоя. Во время посадки у самолета сломался двигатель из-за попавших в него камней.
- Общественники Ямала получат грант на изготовление дронов. Готовое оборудование они передадут военнослужащим, участвующим в специальной военной операции.
- В селе Аксарка Приуральского района открыли новый сквер. За создание новой локации голосовали местные жители.
- С 1 января на Ямале будет запущена грантовая программа «Учитель Ямала». Некоторые учителя смогут получить гранты по миллиону рублей.
- Прокуратура ЯНАО настаивает на увольнении руководителя департамента имущественных отношений Тазовского района из-за потери доверия.
- Первый день голосования за депутатов городских дум Салехарда, Ноябрьска и Лабытнанги прошел без нарушений.
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