Более 2 млн человек проголосовали выборах в Мосгордуму

На выборах депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов Куркино и ТиНАО (Троицкий и Новомосковский административные округа) проголосовало свыше двух миллионов избирателей. Об этом сообщил Общественный штаб по наблюдению за выборами.
«Москвичи демонстрируют высокий интерес к выборам в столичный парламент, а также муниципальных депутатов в ТиНАО и Куркино», — говорится в сообщении штаба. Сегодня идет второй день голосования на выборах. Происшествий не зафиксировано, все проходит в штатном режиме.
Ранее президент РФ Владимир Путин поучаствовал в выборах депутатов Мосгордумы. Он отдал свой голос в онлайн-режиме. Также в мероприятии приняли участие мэр Москвы Сергей Собянин и зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Второй выразил мнение, что и другие россияне отдадут свой голос на выборах.
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На выборах депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов Куркино и ТиНАО (Троицкий и Новомосковский административные округа) проголосовало свыше двух миллионов избирателей. Об этом сообщил Общественный штаб по наблюдению за выборами. «Москвичи демонстрируют высокий интерес к выборам в столичный парламент, а также муниципальных депутатов в ТиНАО и Куркино», — говорится в сообщении штаба. Сегодня идет второй день голосования на выборах. Происшествий не зафиксировано, все проходит в штатном режиме. Ранее президент РФ Владимир Путин поучаствовал в выборах депутатов Мосгордумы. Он отдал свой голос в онлайн-режиме. Также в мероприятии приняли участие мэр Москвы Сергей Собянин и зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Второй выразил мнение, что и другие россияне отдадут свой голос на выборах.