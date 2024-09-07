Более 2 млн человек проголосовали выборах в Мосгордуму

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выборы 2023. Выборы в ЕГД. Екатеринбург , топ, звездочка, кабинка для голосования, участок голосования, избирательный участок1262, выборы 2024
Второй день выборов в Мосгордуму прошел в штатном режиме Фото:
новость из сюжета
Выборы в России 6—8 сентября 2024 года

На выборах депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов Куркино и ТиНАО (Троицкий и Новомосковский административные округа) проголосовало свыше двух миллионов избирателей. Об этом сообщил Общественный штаб по наблюдению за выборами.

«Москвичи демонстрируют высокий интерес к выборам в столичный парламент, а также муниципальных депутатов в ТиНАО и Куркино», — говорится в сообщении штаба. Сегодня идет второй день голосования на выборах. Происшествий не зафиксировано, все проходит в штатном режиме.

Ранее президент РФ Владимир Путин поучаствовал в выборах депутатов Мосгордумы. Он отдал свой голос в онлайн-режиме. Также в мероприятии приняли участие мэр Москвы Сергей Собянин и зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Второй выразил мнение, что и другие россияне отдадут свой голос на выборах.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На выборах депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов Куркино и ТиНАО (Троицкий и Новомосковский административные округа) проголосовало свыше двух миллионов избирателей. Об этом сообщил Общественный штаб по наблюдению за выборами. «Москвичи демонстрируют высокий интерес к выборам в столичный парламент, а также муниципальных депутатов в ТиНАО и Куркино», — говорится в сообщении штаба. Сегодня идет второй день голосования на выборах. Происшествий не зафиксировано, все проходит в штатном режиме. Ранее президент РФ Владимир Путин поучаствовал в выборах депутатов Мосгордумы. Он отдал свой голос в онлайн-режиме. Также в мероприятии приняли участие мэр Москвы Сергей Собянин и зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Второй выразил мнение, что и другие россияне отдадут свой голос на выборах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...