Певица Монеточка* отменила концерт в Казахстане из-за уголовного дела

Певица Монеточка* (настоящее имя Елизавета Гырдымова, родом из Екатеринбурга, (признана иностранным агентом в РФ) отменила концерт в Казахстане из-за риска депортации в Россию для суда по уголовной статье. Об этом она рассказала в эфире телеканала «Дождь»* (признан СМИ-иноагентом и нежелательной организацией в РФ).
«Я мечтала съездить в Казахстан на концерт, планировала, у нас даже была готова дата и готова площадка. У меня огромное количество зрителей из Казахстана, я, честно говоря, начала учить фразочки на казахском языке. Очень готовилась к этому выступлению, но, конечно, теперь его придется отменить, потому что если я приеду, как мне объяснили и я поняла, меня будут обязаны отправить в Россию, в тюрьму, если я появлюсь в Казахстане», — пояснила артистка.
На певицу Елизавету Монеточку* завели уголовное дело 6 сентября этого года. Как сообщала московская прокуратура, ее хотят привлечь по второй части статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах).
После начала спецоперации Монеточка* вместе со своим мужем покинули Россию. В январе 2023 года она была внесена в реестр иностранных агентов. Позже певица на концерте в Латвии вместе со слушателями сказала националистическую фразу «Слава Украине» и поблагодарила своих фанатов за попадание в список иноагентов РФ. Свою недвижимость в Москве исполнительница продала.
*Монеточка (Елизавета Гырдымова) признана иностранным агентом в РФ
*Телеканал «Дождь» признан СМИ-иноагентом и нежелательной организацией в РФ
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