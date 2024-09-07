«Где гарантия, что ребенок заразился у нас?»: в свердловском лагере рассказали о ЧП с пневмонией

В свердловском лагере отрицают вспышку пневмонии

08 сентября 2024 в 14:56 Размер текста - 17 +

Директор считает, что пневмонию дети подхватили не в лагере Фото: Илья Московец © URA.RU В лагере «Красная Горка» в Каменске-Уральском не верят, что дети заразились у них. Как заявила URA.RU директор учреждения Елена Котова, обращений к медикам от детей не поступало, а между сменами проходило санитарно-эпидемиологическое расследование. «После четвертой смены у нас было санитарно-эпидемиологическое расследование. Было зафиксировано три случая пневмонии с разных отрядов, все дети из Екатеринбурга. Санврачи приехали, все посмотрели, что все обрабатывается. После этого на пятой смене девочка почувствовала недомогание, мы сразу родителям сообщили, они 21 августа ее забрали. У нас она пробыла неделю, и 5 сентября у нее поднялась температура. Где гарантия, что ребенок заразился у нас?» — поделилась собеседница. По ее словам, обращений к медикам из-за болезней не поступало. Котова считает, что пневмонию дети подхватили не в лагере. «Инкубационный период пневмонии — 21 день. У нас смена 18 дней. Ребенок мог уже просто с ней приехать. Обращений не было. После пятой смены та же самая ситуация, а эта смена вообще 14 дней — еще меньше… Из лагеря все выехали 26 сентября… Почему это все на лагерь свалилось, я никак не понимаю», — заключила Елена Котова. О массовом заражении детей пневмонией стало известно 7 сентября. Родители начали массово жаловаться в соцсетях. Позже Роспотребнадзор подтвердил вспышку пневмонии, а городская прокуратура начала проверку лагеря. В минздраве рассказали, что сейчас с воспалением легких в больнице лежат 11 детей, еще десять — лечатся дома. К больным выехали главный педиатр и пульманолог области. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В лагере «Красная Горка» в Каменске-Уральском не верят, что дети заразились у них. Как заявила URA.RU директор учреждения Елена Котова, обращений к медикам от детей не поступало, а между сменами проходило санитарно-эпидемиологическое расследование. «После четвертой смены у нас было санитарно-эпидемиологическое расследование. Было зафиксировано три случая пневмонии с разных отрядов, все дети из Екатеринбурга. Санврачи приехали, все посмотрели, что все обрабатывается. После этого на пятой смене девочка почувствовала недомогание, мы сразу родителям сообщили, они 21 августа ее забрали. У нас она пробыла неделю, и 5 сентября у нее поднялась температура. Где гарантия, что ребенок заразился у нас?» — поделилась собеседница. По ее словам, обращений к медикам из-за болезней не поступало. Котова считает, что пневмонию дети подхватили не в лагере. «Инкубационный период пневмонии — 21 день. У нас смена 18 дней. Ребенок мог уже просто с ней приехать. Обращений не было. После пятой смены та же самая ситуация, а эта смена вообще 14 дней — еще меньше… Из лагеря все выехали 26 сентября… Почему это все на лагерь свалилось, я никак не понимаю», — заключила Елена Котова. О массовом заражении детей пневмонией стало известно 7 сентября. Родители начали массово жаловаться в соцсетях. Позже Роспотребнадзор подтвердил вспышку пневмонии, а городская прокуратура начала проверку лагеря. В минздраве рассказали, что сейчас с воспалением легких в больнице лежат 11 детей, еще десять — лечатся дома. К больным выехали главный педиатр и пульманолог области.