Прокурор запросил срок для южан, стрелявших в крупном ТЦ в Екатеринбурге

Гособвинитель запросил пять лет колонии уроженцам Азербайджана Рази Халилову и Гусейну Аллахвердиеву, которые устроили стрельбу в екатеринбургском торговом центре «Гринвич» в конце прошлого года. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.
«В прениях прокурор попросил назначить обоим наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет в исправительной колонии общего режима. С дальнейшим запретом заниматься деятельностью, связанной с ношением и хранением оружия на три года», — рассказали в ведомстве.
Потасовка в «Гринвиче» произошла вечером 26 ноября 2023 года. По предварительным данным, мужчины поругались, якобы не поделив место в коридоре. Они достали травматические пистолеты и стали стрелять в сторону друг друга. Все посетители стали разбегаться. Никто из очевидцев не пострадал. Полицейские задержали Аллахвердиева и Халилова. В отношении них возбуждено уголовное дело за хулиганство. До 23 января текущего года они находились в СИЗО, затем суд перевел их под домашний арест, а затем вернул под стражу из-за нарушений порядка режима.
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