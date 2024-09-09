Прокурор запросил срок для южан, стрелявших в крупном ТЦ в Екатеринбурге

Участников перестрелки в екатеринбургском «Гринвиче» отправят в колонию

09 сентября 2024 в 13:49 Размер текста - 17 +

Рази Халилов (на фото) и его товарищ Гусейн находятся под стражей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Гособвинитель запросил пять лет колонии уроженцам Азербайджана Рази Халилову и Гусейну Аллахвердиеву, которые устроили стрельбу в екатеринбургском торговом центре «Гринвич» в конце прошлого года. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры. «В прениях прокурор попросил назначить обоим наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет в исправительной колонии общего режима. С дальнейшим запретом заниматься деятельностью, связанной с ношением и хранением оружия на три года», — рассказали в ведомстве. Потасовка в «Гринвиче» произошла вечером 26 ноября 2023 года. По предварительным данным, мужчины поругались, якобы не поделив место в коридоре. Они достали травматические пистолеты и стали стрелять в сторону друг друга. Все посетители стали разбегаться. Никто из очевидцев не пострадал. Полицейские задержали Аллахвердиева и Халилова. В отношении них возбуждено уголовное дело за хулиганство. До 23 января текущего года они находились в СИЗО, затем суд перевел их под домашний арест, а затем вернул под стражу из-за нарушений порядка режима. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Гособвинитель запросил пять лет колонии уроженцам Азербайджана Рази Халилову и Гусейну Аллахвердиеву, которые устроили стрельбу в екатеринбургском торговом центре «Гринвич» в конце прошлого года. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры. «В прениях прокурор попросил назначить обоим наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет в исправительной колонии общего режима. С дальнейшим запретом заниматься деятельностью, связанной с ношением и хранением оружия на три года», — рассказали в ведомстве. Потасовка в «Гринвиче» произошла вечером 26 ноября 2023 года. По предварительным данным, мужчины поругались, якобы не поделив место в коридоре. Они достали травматические пистолеты и стали стрелять в сторону друг друга. Все посетители стали разбегаться. Никто из очевидцев не пострадал. Полицейские задержали Аллахвердиева и Халилова. В отношении них возбуждено уголовное дело за хулиганство. До 23 января текущего года они находились в СИЗО, затем суд перевел их под домашний арест, а затем вернул под стражу из-за нарушений порядка режима.