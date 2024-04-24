24 апреля 2024

Азербайджанцев, устроивших стрельбу в крупном ТЦ Екатеринбурга, вернули в СИЗО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Предварительное заседание по стрельбе в ТРЦ Гринвич. Екатеринбург, аллахвердиев гусейн
Один из обвиняемых — Гусейн Аллахвердиев Фото:

Уроженцев Азербайджана Рази Халилова и Гусейна Аллахвердиева, устроивших в конце прошлого года стрельбу в екатеринбургском торговом центре «Гринвич», во второй раз отправили в СИЗО. Об этом URA.RU сообщили в Ленинском районном суде.

До этого обвиняемые были под домашним арестом. «Теперь под стражей они будут находиться до 30 июля, с таким ходатайством в суд вышел сотрудник прокуратуры», — пояснили в инстанции. В пресс-службе свердловской прокуратуры пояснили URA.RU, что Халилов и Аллахвердиев нарушили условия домашнего ареста — они отсутствовали дома в ночное время.

«При избрании меры пресечения в виде домашнего ареста судом на обвиняемых был возложен ряд ограничений, в том числе, не менять место жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции, находиться в ночной период времени по месту проживания. В дальнейшем поступила информация от уполномоченного органа о нарушении меры пресечения. Так, установлено, что в один из дней один из обвиняемых ушел в ночное время из дома, в другой из дней, когда сотрудники ФСИН прибыли домой к нему, его не было по месту проживания. Такие же нарушения были зафиксированы и у второго обвиняемого. Данные факты подтверждаются записями камер видеонаблюдения. В связи с этим прокуратура вышла с ходатайством в суд об изменении меры пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу, которое судом было удовлетворено», — отметили в ведомстве.

Потасовка в «Гринвиче» произошла вечером 26 ноября 2023 года. По предварительным данным, мужчины поругались, не поделив место в коридоре. Затем они достали травматические пистолеты и стали стрелять в сторону друг другу. Люди, которые были рядом в этот момент, стали разбегаться. Никто из очевидцев не пострадал (в этом заслуга службы безопасности ТЦ).

Полицейские оперативно задержали Аллахвердиева и Халилова. Против них возбуждено уголовное дело за хулиганство. До 23 января текущего года они находились в СИЗО, затем суд перевел их под домашний арест. Им грозит семь лет колонии.

Судебный процесс об изменении меры пресечения прошел 24 апреля
Судебный процесс об изменении меры пресечения прошел 24 апреля
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Уроженцев Азербайджана Рази Халилова и Гусейна Аллахвердиева, устроивших в конце прошлого года стрельбу в екатеринбургском торговом центре «Гринвич», во второй раз отправили в СИЗО. Об этом URA.RU сообщили в Ленинском районном суде. До этого обвиняемые были под домашним арестом. «Теперь под стражей они будут находиться до 30 июля, с таким ходатайством в суд вышел сотрудник прокуратуры», — пояснили в инстанции. В пресс-службе свердловской прокуратуры пояснили URA.RU, что Халилов и Аллахвердиев нарушили условия домашнего ареста — они отсутствовали дома в ночное время. «При избрании меры пресечения в виде домашнего ареста судом на обвиняемых был возложен ряд ограничений, в том числе, не менять место жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции, находиться в ночной период времени по месту проживания. В дальнейшем поступила информация от уполномоченного органа о нарушении меры пресечения. Так, установлено, что в один из дней один из обвиняемых ушел в ночное время из дома, в другой из дней, когда сотрудники ФСИН прибыли домой к нему, его не было по месту проживания. Такие же нарушения были зафиксированы и у второго обвиняемого. Данные факты подтверждаются записями камер видеонаблюдения. В связи с этим прокуратура вышла с ходатайством в суд об изменении меры пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу, которое судом было удовлетворено», — отметили в ведомстве. Потасовка в «Гринвиче» произошла вечером 26 ноября 2023 года. По предварительным данным, мужчины поругались, не поделив место в коридоре. Затем они достали травматические пистолеты и стали стрелять в сторону друг другу. Люди, которые были рядом в этот момент, стали разбегаться. Никто из очевидцев не пострадал (в этом заслуга службы безопасности ТЦ). Полицейские оперативно задержали Аллахвердиева и Халилова. Против них возбуждено уголовное дело за хулиганство. До 23 января текущего года они находились в СИЗО, затем суд перевел их под домашний арест. Им грозит семь лет колонии.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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