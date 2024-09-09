Наложен арест на старинную усадьбу в центре Екатеринбурга

09 сентября 2024 в 19:15 Размер текста - 17 +

В отношении усадьбы запрещено совершать регистрационные действия Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти наложил арест на участок и дом Топоркова в Екатеринбурге по иску Максима Пузанкова — экс-руководителя турагентств «Клео Тур», «Тур-Бокс» и VISTA, бывшего президента Уральской ассоциации туризма — находящегося в розыске в рамках уголовного дела экс-невестки бывшего мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого Анастасии. Это следует из картотеки арбитража. «Непринятие обеспечительных мер в данной ситуации может привести к причинению существенного ущерба кредиторам банкротящегося должника, а также невозможности исполнения судебного акта по результатам рассмотрения заявления о признании сделки недействительной», — следует из документа. Теперь в отношении усадьбы запрещено совершать регистрационные действия. Владельцами объекта являются компании «Стройтех» и «Экосистема-СМБ» (часть второй принадлежит Пузанкову). Бизнесмен требует признать сделку недействительной и передать активы совладельцев своей организации. Сам же Пузанков сейчас находится в розыске в рамках дела Анастасии Чернецкой, а его счета под арестом. Дом Топоркова начали сносить в конце января, что возмутило волонтеров, которые восстанавливали здание в 2019 году. Защитники усадьбы написали письмо на имя губернатора Евгения Куйвашева, и именно по его решению, как сообщал депутат Госдумы Александр Хинштейн, демонтаж остановили. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти наложил арест на участок и дом Топоркова в Екатеринбурге по иску Максима Пузанкова — экс-руководителя турагентств «Клео Тур», «Тур-Бокс» и VISTA, бывшего президента Уральской ассоциации туризма — находящегося в розыске в рамках уголовного дела экс-невестки бывшего мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого Анастасии. Это следует из картотеки арбитража. «Непринятие обеспечительных мер в данной ситуации может привести к причинению существенного ущерба кредиторам банкротящегося должника, а также невозможности исполнения судебного акта по результатам рассмотрения заявления о признании сделки недействительной», — следует из документа. Теперь в отношении усадьбы запрещено совершать регистрационные действия. Владельцами объекта являются компании «Стройтех» и «Экосистема-СМБ» (часть второй принадлежит Пузанкову). Бизнесмен требует признать сделку недействительной и передать активы совладельцев своей организации. Сам же Пузанков сейчас находится в розыске в рамках дела Анастасии Чернецкой, а его счета под арестом. Дом Топоркова начали сносить в конце января, что возмутило волонтеров, которые восстанавливали здание в 2019 году. Защитники усадьбы написали письмо на имя губернатора Евгения Куйвашева, и именно по его решению, как сообщал депутат Госдумы Александр Хинштейн, демонтаж остановили.