09 сентября 2024

В Тюменской области растет заболеваемость коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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За неделю госпитализировали 34 человека
За неделю госпитализировали 34 человека Фото:

В Тюменской области за неделю заболеваемость коронавирусом выросла на 5%. Со 2 по 8 сентября госпитализировали 34 человека. Такая информация указана на сайте объясняем.рф.

«В Тюменской области за неделю выявили 194 заболевших коронавирусом, на прошлой неделе — 184. Выздоровело 183 человека. Госпитализировано 34 человека», — указано на сайте.

Ранее URA.RU писало, что в России резко выросло количество забеливших COVID-19. За прошедшую неделю в стране от болезни умерли 34 человека.

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В Тюменской области за неделю заболеваемость коронавирусом выросла на 5%. Со 2 по 8 сентября госпитализировали 34 человека. Такая информация указана на сайте объясняем.рф. «В Тюменской области за неделю выявили 194 заболевших коронавирусом, на прошлой неделе — 184. Выздоровело 183 человека. Госпитализировано 34 человека», — указано на сайте. Ранее URA.RU писало, что в России резко выросло количество забеливших COVID-19. За прошедшую неделю в стране от болезни умерли 34 человека.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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