В Тюменской области растет заболеваемость коронавирусом

За неделю госпитализировали 34 человека
В Тюменской области за неделю заболеваемость коронавирусом выросла на 5%. Со 2 по 8 сентября госпитализировали 34 человека. Такая информация указана на сайте объясняем.рф.
«В Тюменской области за неделю выявили 194 заболевших коронавирусом, на прошлой неделе — 184. Выздоровело 183 человека. Госпитализировано 34 человека», — указано на сайте.
Ранее URA.RU писало, что в России резко выросло количество забеливших COVID-19. За прошедшую неделю в стране от болезни умерли 34 человека.
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