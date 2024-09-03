В России резко выросло число заболевших COVID

Заболеваемость COVID в России увеличилась на 20% за неделю
© Служба новостей «URA.RU»
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В России произошел всплеск заболеваемости COVID-19
В России произошел всплеск заболеваемости COVID-19 Фото:

В России отмечен резкий рост случаев заражения COVID-19. За последнюю неделю заболеваемость увеличилась на 20%,. Об этом рассказали в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

«Заболеваемость COVID за прошедшую неделю увеличилась в России на 20%», — передает сообщение оперштаба ТАСС. Там добавили, что число госпитализаций увеличилось на 52,3%.

Рост зафиксирован в 45 субъектах РФ, а заболеваемость — в 67 регионах. За последнюю неделю выздоровели 17 503 человека, что на 34,8% больше, чем на прошлой неделе. 28 человек скончались, заключили в оперштабе.

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В России отмечен резкий рост случаев заражения COVID-19. За последнюю неделю заболеваемость увеличилась на 20%,. Об этом рассказали в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией. «Заболеваемость COVID за прошедшую неделю увеличилась в России на 20%», — передает сообщение оперштаба ТАСС. Там добавили, что число госпитализаций увеличилось на 52,3%. Рост зафиксирован в 45 субъектах РФ, а заболеваемость — в 67 регионах. За последнюю неделю выздоровели 17 503 человека, что на 34,8% больше, чем на прошлой неделе. 28 человек скончались, заключили в оперштабе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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